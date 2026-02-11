Νίκος Κοκλώνης: Σε αυτή την κρίση μέτρησα φίλους και εχθρούς, μάλλον έπρεπε να πάρω αυτό το μάθημα

Ο Νίκος Κοκλώνης ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του «J2US» και σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Ok!», μιλάει τις παραγωγές που ετοιμάζει, τις συμπεριφορές ορισμένων που τον έκαναν να αναθεωρήσει απόψεις, ενώ αναφέρεται και στην απώλεια του πατέρα του.

Όπως είπε ο Νίκος Κοκλώνης, ο πατέρας του ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που θα μπορούσε να δώσει τη ζωή του για εκείνον. Πλέον μένει στο ίδιο σπίτι με τη μητέρα του, με την οποία παλαιότερα «τρωγόταν», όπως ανέφερε με χιούμορ.

Οι πρόβες για το «J2US» που έρχεται στο OPEN ολοκληρώνονται, με τον παρουσιαστή του σόου, να επαναλαμβάνει πως ο κόσμος έχει ανάγκη για ψυχαγωγία.

Εδώ και πολύ καιρό δεν βγαίνεις έξω να διασκεδάσεις, όπως έκανες παλιότερα.

Party animal δεν ήμουν ποτέ, τα ταξίδια μού άρεσαν. Εντάξει, είχα και το πένθος του πατέρα μου. Μου στοίχισε πολύ η απώλειά του. Ήμουν «μπαμπάκιας» και μου λείπει πάρα πολύ. Με τη μάνα μου ήμουν πάντα στην κόντρα γιατί όλο μου έβαζε χέρι, ενώ ο πατέρας μου μου έκανε όλα τα χατίρια. Τώρα την έχω πάρει και μένει μαζί μου στο σπίτι. Αν υπάρχει τρόπος να μας βλέπει από ψηλά, σίγουρα θα γελάει τώρα: «Σε έχω εκεί μαζί με τη μάνα σου, που μια ζωή τρωγόσασταν». Ο πατέρας μου ήταν ο καλύτερος μέντορας που είχα. Δύσκολος άνθρωπος, πανέξυπνος, με αγαπούσε τρελά. Ήταν ο μόνος άνθρωπος που θα έδινε τη ζωή του για μένα. Και αυτός ο άνθρωπος σήμερα δεν είναι εδώ. Νομίζω ότι έβαλε και αυτός το λιθαράκι του να λύσω τα προβλήματά μου. Έτσι επανήλθε και το J2US, έναν μήνα μετά τον θάνατό του.

Έχεις κάποια άλλα τηλεοπτικά σχέδια να ανακοινώσεις;

Αν όλα πάνε καλά, από Σεπτέμβριο θα γίνουν πολύ ωραία πράγματα. Τώρα έχουμε το J2US και τον τέταρτο κύκλο του IQ 160. Στο Star υπάρχουν δύο καταπληκτικές γυναίκες, η Νάταλι Γούντφιλντ και η Κοραλία Γεωργακοπούλου. Και εκείνες με στήριξαν πολύ με τον τρόπο τους. Σε αυτή την κρίση μέτρησα φίλους και εχθρούς. Άνθρωποι που νόμιζα ότι ήταν φίλοι μου έγιναν εχθροί και το αντίστροφο. Μάλλον έπρεπε να πάρω αυτό το μάθημα, γιατί μυαλό δεν θα έβαζα ποτέ.

«Δεν υπάρχει σχέση με τον Νίκο Κοκλώνη, αν με ρωτάς. Τον αγαπάω πάρα πολύ, ο Νίκος είναι σαν ένα μικρό παιδάκι, έχει μια πολύ όμορφη και παιδική ψυχή» είχε δηλώσει στο παρελθόν η Κατερίνα Καινούργιου σε συνέντευξή της στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο