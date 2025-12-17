Νίκος Κουρής: «Για τον χωρισμό μου ειπώθηκαν πάρα πολλά πράγματα»

Ο Νίκος Κουρής έδωσε μία άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη και αναφέρθηκε τόσο στον χωρισμό του από την Έλενα Τοπαλίδου όσο και στο γεγονός ότι κάποιοι αρέσκονται στο να κουτσομπολεύουν.

Ο γνωστός ηθοποιός ήταν καλεσμένος το μεσημέρι της Τετάρτης (17.12.2025) στην εκπομπή «Στούντιο 4» και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου. Μάλιστα, ο Νίκος Κουρής δήλωσε ότι ειπώθηκαν πολύ για τον χωρισμό του, αλλά εκείνος δεν ασχολείται με όσα λέγονται στις εκπομπές.

«Δεν ασχολούμαι όταν προσωπική μου ζωή γίνεται θέμα στις εκπομπές. Όλα τα μαθαίνω, μου τα λένε οι άλλοι. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που καταρχάς δεν διεκδικώ τίποτα από τον τρόπο που πουλάω τον εαυτό μου και την προσωπική μου ζωή. Οπότε αυτή είναι η πρώτη μου αλήθεια. Εγώ δεν έχω ποτέ κυνηγήσει τίποτα σε σχέση με τη δημοσιότητα του εαυτού μου, πέρα από τη δουλειά μου. Επίσης δεν έχω πάρει ποτέ κανένα τηλέφωνο να προωθήσω τη δουλειά μου. Δεν κάνω τίποτα τέτοια. Όποιος με πάρει με πήρε, όποιος δεν με πάρει δεν με πήρε», ξεκαθάρισε ο καταξιωμένος καλλιτέχνης.

«Τώρα, όταν η ζωή μου έγινε θέμα, το δέχτηκα υπό την έννοια ότι είναι μέρος της δημόσιας ζωής μου. Οπότε, δεν παραπονέθηκα σε κανέναν, κλείστηκα στο σπίτι μου, από προσωπική αξιοπρέπεια, χωρίς να δώσω παραπάνω δικαιώματα. Γιατί δεν θεωρώ ότι πρέπει να μιλάω εγώ για τη ζωή μου, ούτε να πω “παιδιά δεν είναι έτσι ή είναι αλλιώτικα”. Δε θα δώσω δηλαδή λογαριασμό. Και δέχομαι απόλυτα αυτό που κανείς σχολιάζει αυθαίρετα, το αντέχω και το περνάω.Δεν θέλω να ακουστεί η αλήθεια μου, γιατί η αλήθεια στα Μέσα είναι πολύ σχετικό πράγμα. Εγώ δεν θέλω να βγω και να υπερασπιστώ κάτι που είναι απόλυτα προσωπικό μου, ούτε να κατηγορήσω και κανέναν και οποιονδήποτε μιλάει για μένα. Δεν θα το κάνω. Εκτός πια και αν είναι κάτι το οποίο είναι προσβλητικό ή μηνύσιμο», πρόσθεσε ο Νίκος Κουρής.

«Δε θεωρώ ότι κάποιος μου φέρθηκε έτσι, θεωρώ ότι ειπώθηκαν πάρα πολλά πράγματα και μιλάω για τον χωρισμό μου… Ειπώθηκαν πάρα πολλά πράγματα, τα οποία τα ξέρω, τα παρακολουθώ εξάλλου και σε πολλά άλλα ζευγάρια», είπε ακόμα.

«Όλα τα αναλώνει η ιστορία της δημοσιότητας. Όλα τα χρησιμοποιεί και τα παραλλάσσει, και τα κάνει ό,τι θέλει. Εγώ το ξέρω αυτό. Έχω αυτή τη σοφία δηλαδή να ξέρω ότι εγώ δεν είμαι μια ειδική περίπτωση, ότι εμένα θα μου συμπεριφερθούν καλύτερα γιατί δεν έχω δώσει δικαίωμα. Δεν πειράζει και δεν είναι και τόσο σοβαρό. Γιατί εγώ στην πραγματικότητα δεν παίρνω τόσο σοβαρά. Εγώ ξέρεις τι παίρνω σοβαρά; Το παιδί μου και τίποτε άλλο. Δηλαδή του το εξήγησα, προσπάθησα να καταλάβω τι του κάνει του Πέτρου αυτό το πράγμα και τίποτε άλλο δεν με νοιάζει. Ούτε θα πω τίποτα σε κανέναν. Και το δέχομαι όλο με “ταπεινή καρδιά”, που λέει και ο Καρβέλας. Γιατί και ο γάμος μου πήρε μια μεγάλη δημοσιότητα, οπότε εγώ δεν μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, ούτε να θεωρώ ότι μπορώ να ελέγξω τα πάντα. Δεν μπορώ να ελέγξω τα πάντα, μπορώ όμως να μην ανακατεύομαι με τα πάντα», ξεκαθάρισε παράλληλα ο Νίκος Κουρής.

«Το να μην ανακατεύομαι με κρατάει καθαρό, με κρατάει κοντά στον εαυτό μου, γιατί αυτό είμαι και δεν λέω ψέματα. Βασικά δεν λέω ψέματα, εντάξει; Εγώ είμαι αυτό που είμαι. Δεν είναι πολύ εύκολα διαχειρίσιμο και δεν το καταλαβαίνει και πολύς κόσμος, ούτε καν οι δικοί μου άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν. Δηλαδή οι αγαπημένοι…», πρόσθεσε.

Επίσης, ο Νίκος Κουρής τόνισε ότι έχει τη δική του ηθική.

«Έχω μια δική μου ηθική, έχω έναν δικό μου τρόπο να αντιλαμβάνομαι τη ζωή, εντελώς δικό μου», ανέφερε.

«Τώρα που κάνω και μια θεραπεία και που με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, πια έχω καταλάβει ότι δεν πρέπει να ζητάω από κανέναν να καταλάβει εμένα. Εγώ θα κάνω αυτό που κάνω, θα προσπαθήσω να βοηθήσω τους άλλους, να καταλάβω εγώ αυτούς, να μην τους κρίνω, κι αν εκείνοι συνεχίσουν να με κρίνουν, είναι πρόβλημά τους, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι γι’ αυτό. Αλλά δεν θα με πάρει και από κάτω, ούτε θα κατηγορήσω όμως κιόλας», είπε στη συνέχεια ο Νίκος Κουρής, προσθέτοντας: «Δηλαδή πρέπει να σταματήσω να κατηγορώ. Έχω σταματήσει, δεν το ‘κανα και ποτέ άλλωστε, γιατί δεν ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι που βγαίνουν με ανθρώπους για να κατηγορούν είτε αλλήλους, είτε άλλους. Ζούμε με το να κουτσομπολεύουμε τις ζωές των άλλων…».

«Δεν υπάρχει τίποτα πιο βέβαιο, πιο θνησιγενές από την είδηση που σκάει και ξαφνικά μοιάζει με κοσμοϊστορικό, ξεχάσαμε άλλα κι άλλα, ξεχάσαμε τον κορονοϊό. Εγώ νόμιζα ότι θα μιλάμε για τον κορονοϊό παντού και μια ζωή θα λέμε “μάσκα έφερες;”. Νόμιζα, ότι αυτό θα μας καθορίσει. Σήμερα, νομίζεις ότι δεν το περάσαμε καν και είναι ένα πράγμα το οποίο δεν νομίζω ότι έχουμε περάσει σαν συλλογικά κάτι τόσο ισχυρό», είπε ακόμα.

«Είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι ξεχνούν ότι η ζωή έχει ποιότητες, η ψυχή έχει ανάγκες, η επικοινωνία, το ακούμπημα στον φίλο σου έχει άλλες διαδικασίες δηλαδή. Πρέπει και αυτό να υπάρχει», είπε ακόμα ο γνωστός ηθοποιός.

«Το κουτσομπολιό είναι τόσο ευχάριστο…», σημείωσε ακόμα ο Νίκος Κουρής, προσθέτοντας: «Είναι ευχάριστο, είναι excitement. Έχει χαρά και ξέρεις γιατί έχει χαρά; Γιατί ξεχνιέσαι. Γιατί το πρόβλημά μας είμαστε εμείς».