Νίκος Μαστοράκης: Δεν κλείνει το μουσείο αυτοκινήτου – Fake news τα δημοσιεύματα για «λουκέτο»

«Πρόκειται για ψευδή είδηση που αναπαράχθηκε δυστυχώς χωρίς καμία δημοσιογραφική έρευνα»
Νίκος Μαστοράκης
Ο Νίκος Μαστοράκης

Το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου δεν κλείνει, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση που έκανε την Τρίτη (26.08.2025) στο Facebook ο γνωστός δημοσιογράφος και λάτρης των τεσσάρων τροχών, Νίκος Μαστοράκης.

Ο Νίκος Μαστοράκης κοινοποίησε στον λογαριασμό του στο Facebook τη διάψευση ότι το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου πρόκειται να αναστείλει τη λειτουργία του.

«Πρόκειται για ψευδή είδηση που αναπαράχθηκε δυστυχώς χωρίς καμία δημοσιογραφική έρευνα», τονίζεται στην ανάρτηση του έμπειρου δημοσιογράφου.

«ΟΧΙ, ΔΕΝ ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Fake news και αναπαραγωγή ανοησίας/δημοσίευσης που δεν ζητήθηκε ποτέ η γνώμη της ιδιοκτησίας. Μόλις έλαβα το ακόλουθο από τη φίλη Θηρεσία Παραμυθιώτη:

”Καλημέρα αγαπητέ κε Μαστοράκη!

Πρόκειται για ψευδή είδηση που αναπαράχθηκε δυστυχώς χωρίς καμία δημοσιογραφική έρευνα η έστω ερώτηση πριν την δημοσίευση.

Το Μουσείο λειτουργεί κανονικά φυσικά χωρίς καμία αλλαγή!

Φιλικά, Θ.”».

 

Από χθες το βράδυ υπήρξαν δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου πρόκειται να κλείσει άμεσα, κάτι που αποδείχτηκε αναληθές.

