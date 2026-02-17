Νίκος Μέλλος: Ο καρκίνος που ξεπέρασε και το συγκινητικό του μήνυμα – «Δεν πίστευα ποτέ ότι θα συνέβαινε σε εμένα»

Ο Νίκος Μέλλος είναι πλέον υγιής και ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Ο καρκίνος ανήκει οριστικά στο παρελθόν, με τον ηθοποιό να κάνει το δικό του, ξεχωριστό απολογισμό, για να ευχαριστήσει όλους όσοι τον στήριξαν σε μια από τις μεγαλύτερες δοκιμασίες της ζωής του. Με αφοπλιστική ειλικρίνεια περιγράφει σκέψεις, συναισθήματα και στιγμές που δεν πρόκειται να ξεχάσει ποτέ. Η περιπέτεια υγείας τον έκανε να αναθεωρήσει πολλά.

Ο ηθοποιός Νίκος Μέλλος, που έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή του το 2021 στη δημοφιλή σειρά του MEGA, «Η γη της Ελιάς», γνωστοποίησε ότι βρέθηκε αντιμέτωπος με τη σοβαρή ασθένεια. Την ξεπέρασε και αποφάσισε να αναρτήσει μία φωτογραφία με τους φίλους του μέσα από το νοσοκομείο. Ο καρκίνος είναι πλέον μια δυσάρεστη ανάμνηση. Μια υπενθύμιση πως σήμερα δεν είναι ανίκητος!

«Αυτή ήταν η αντίδραση όλων μας στο καλοκαιρινό ζώδιο που είπε να με επισκεφτεί στα μέσα του Γενάρη. Από αυτή τη φωτογραφία λείπουν πολλοί άνθρωποι που ήταν εκεί για εμένα με όλους τους τρόπους που θα μπορούσα να φανταστώ και χάρη σε όλους αυτούς μπόρεσα να ξεπεράσω τόσο εύκολα τη μεγαλύτερη περιπέτεια που είχα μέχρι στιγμής. Είχα χάσει τη γιαγιά μου από καρκίνο και πάντα στο μυαλό μου φάνταζε ως το απόλυτο κακό (και όχι άδικα), αλλά για κάποιο λόγο δεν πίστευα ποτέ ότι θα συνέβαινε σε εμένα και πόσο μάλλον σε τέτοια ηλικία», έγραψε χαρακτηριστικά ο Νίκος Μέλλος.

«Παρόλα αυτά άκουσα, ένιωσα και είδα τη λέξη “αγαπώ” τόσες φορές και με τόσους διαφορετικούς τρόπους που πραγματικά πήρα όλη τη δύναμη που χρειαζόμουν για να σταθώ στα πόδια μου και να το αντιμετωπίσω. Και εκεί ήθελα εξαρχής να καταλήξω, στο ότι η ζωή μου επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά ότι η δύναμη έρχεται από το μαζί και στους ανθρώπους που έχεις γύρω σου» συμπλήρωσε ο ηθοποιός.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nick Mellos (@nickmellos_)

«Ο πραγματικός πλούτος στα μάτια μου πλέον έτσι μετριέται, σε όλους αυτούς που μου είπαν “είμαι εδώ” ό,τι ώρα και όποτε με χρειαστείς και το εννοούσαν. Σε όλους αυτούς που μου είπαν ότι όλα θα πάνε καλά και με είχαν στο μυαλό τους και ευχόντουσαν τα καλύτερα για εμένα. Έχω πραγματική πίστη στους ανθρώπους και στην καλοσύνη τους, διότι αυτοί οι άνθρωποι που έχω γνωρίσει εγώ και έχω στη ζωή μου είναι θεοί!».