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Νίκος Μουρατίδης – Γιώργος Μαζωνάκης: Με Μότσαρτ και ένα μήνυμα το «αντίο» του ραδιοφωνικού παραγωγού

Με μια βαθιά συναισθηματική ανάρτηση, ο Νίκος Μουρατίδης αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη
Γιώργος Μαζωνάκης και Νίκος Μουρατίδης
Γιώργος Μαζωνάκης και Νίκος Μουρατίδης / ΦΩΤΟ EUROKINISSI
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Νίκος Μουρατίδης και Γιώργος Μαζωνάκης είχαν συνεργαστεί στο ξεκίνημα της καριέρας του αείμνηστου καλλιτέχνη, με τον ραδιοφωνικό παραγωγό να κάνει την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου του 2026, την πρώτη του ανάρτηση μετά τον θάνατο του τραγουδιστή. Έγραψε ότι θα τον θυμάται για πάντα. Ότι δεν πρόκειται να «σβήσουν» από τη μνήμη του, στιγμές που πέρασαν μαζί.

Προ ημερών ο Νίκος Μουρατίδης είχε αναφερθεί στα «σκοτάδια» που είχε κληθεί να διαχειριστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης. Στην ανάρτησή του, επέλεξε να «ντύσει» το αποχαιρετιστήριο μήνυμα με το «Lacrimosa» από το Requiem του Μότσαρτ. Ένα από τα πιο φορτισμένα και αναγνωρίσιμα έργα της κλασικής μουσικής. Χωρίς να γράψει πολλά, ο ραδιοφωνικός παραγωγός άφησε τη μουσική να μεταφέρει μια σειρά από συναισθήματα που ίσως δεν μπορούν να αποτυπωθούν σε λέξεις.

Ο Νίκος Μουρατίδης έγραψε την Τρίτη: Η χθεσινή ημέρα (14-09-2026) αφιερώθηκε στην μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη. Σήμερα δεν έχουμε Welcome to the Zoo. Όταν κάποιοι άνθρωποι – με τους οποίους έχεις περάσει τόσα πολλά – φεύγουν από την ζωή, για σένα δεν φεύγουν εντελώς. Κάτι αφήνουν πίσω…

Θα τον θυμάμαι για πάντα. Καλό ταξίδι. Το τραγούδι της ημέρας. Mozart – Requiem in D minor, Lacrimosa dies illa. Ες αύριον τα σπουδαία. Namaste».

Σε πρόφατες τηλεοπτικές εμφανίσεις του, ο Νίκος Μουρατίδης αναφέρθηκε ανοιχτά στις δυσκολίες, τις ανασφάλειες, τα προβλήματα υγείας και τις εξαρτήσεις που σημάδεψαν τη ζωή του καλλιτέχνη, τονίζοντας την ανάγκη να λέγεται η αλήθεια γύρω από αυτά τα ζητήματα προς όφελος των νέων.

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