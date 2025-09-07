Lifestyle

Νίκος Μουτσινάς: Γενέθλια στην Κολωνία με την Ζέτα Μακρυπούλια και την Ευγενία Σαμαρά κοντά του

«48 χρόνια επιτυχίας» έγραψε ο Νίκος Μουτσινάς στη λεζάντα των φωτογραφιών που δημοσίευσε
Ο Νίκος Μουτσινάς είχε γενέθλια και τα γιόρτασε στην Κολωνία. Λατρεύει τα ταξίδια και όποτε βρίσκει χρόνο, φροντίζει να επισκέπτεται μέρη που βρίσκονται πολύ μακριά από τη χώρα μας. Έτσι μετά την Αφρική, σειρά είχε η Γερμανία για τον παρουσιαστή.

Ο Νίκος Μουτσινάς έκλεισε τα 48 του χρόνια το Σάββατο (06-09-2025) και το γιόρτασε με τον τρόπο που ήθελε. Στα γενέθλια του παρουσιαστή, βρέθηκαν αγαπημένα του πρόσωπα, με τα οποία έχει κάνει διακοπές και άλλες φορές στο παρελθόν.

Την αποκάλυψη έκανε ο ίδιος μέσα από αναρτήσεις στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, με τον ίδιο να δείχνει στιγμές από το ταξίδι του μαζί με τη Ζέτα Μακρυπούλια και την Ευγενία Σαμαρά. Με αφορμή τα γενέθλιά του, ο ίδιος έσβησε ένα κεράκι γιορτάζοντας την μέρα και δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών σημειώνοντας: «48 χρόνια επιτυχίας».

 
 
 
 
 
Τον Ιούλιο, ο Νίκος Μουτσινάς έκανε διακοπές με την Ζέτα Μακρυπούλια και κατά διαστήματα ανέβαζαν στα social media φωτογραφίες και βίντεο.

