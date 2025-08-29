Νίκος Μουτσινάς: Ταξίδι στην Ουγκάντα με τον Κωνσταντίνο Δέδε και φωτογραφίες από πάρκο με ρινόκερους

Ο Νίκος Μουτσινάς λατρεύει τα ταξίδια και όποτε βρίσκει χρόνο, φροντίζει να επισκέπτεται μέρη που βρίσκονται πολύ μακριά από τη χώρα μας. Το φετινό καλοκαίρι επέλεξε την Αφρική. Μετά τη Ναμίμπια και την Τανζανία, βρέθηκε στην Ουγκάντα, ζώντας μοναδικές εμπειρίες και συλλέγοντας εικόνες από τοπία και δραστηριότητες. Μαζί του βρίσκεται ο στενός του φίλος, Κωνσταντίνος Δέδες.

Νίκος Μουτσινάς και Κωνσταντίνος Δέδες επισκέφθηκαν στην Ουγκάντα και ένα πάρκο με ρινόκερους. Οι δυο τους έβγαλαν φωτογραφίες, με τον παρουσιαστή να μοιράζεται ορισμένα καρέ, μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram.

Στις εικόνες βλέπουμε τον Νίκο Μουτσινά να απαθανατίζει τις εικόνες με το κινητό του τηλέφωνο, αλλά και ένα βίντεο, στο οποίο ο ίδιος έχει φτάσει πολύ κοντά σε ρινόκερους που έτρωγαν.

Τον Ιούλιο, ο Νίκος Μουτσινάς έκανε διακοπές με την Ζέτα Μακρυπούλια και κατά διαστήματα ανέβαζαν στα social media φωτογραφίες και βίντεο.