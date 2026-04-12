Νίκος Τερζής: «Έχω απομακρυνθεί από τη Eurovision, γιατί έχει γίνει περισσότερο πολιτική υπόθεση»

Για τον θεσμό της Eurovision και για την φετινή προσπάθεια του Ακύλα με το «Ferto» μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Νίκος Τερζής στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Βαζαίο αυτή την εβδομάδα.

Ο Νίκος Τερζής παραδέχτηκε ότι σε αυτή τη φάση της ζωής του ασχολείται με διαφορετικά πράγματα και είναι σε διαφορετικό δημιουργικό mood από αυτό του Akyla.

Ποια είναι η άποψη σου για τη φετινή Eurovision και τον Ακύλα;

Τα τελευταία χρόνια έχω απομακρυνθεί από την Eurovision, γιατί θεωρώ ότι έχει γίνει περισσότερο πολιτική υπόθεση και λιγότερο μουσική. Εμένα με ενδιαφέρει μόνο η μουσική στη ζωή μου, τίποτα άλλο. Όσον αφορά τον Ακύλα, είναι ένα πολύ συμπαθητικό παιδί. Πιστεύω ότι στην Eurovision έχεις δυο επιλογές: είτε να κάνεις κάτι πολύ ιδιαίτερο και καθαρά μουσικό, είτε να δημιουργήσεις “φασαρία” με έναν ωραίο τρόπο. Αυτοί είναι δυο διαφορετικοί δρόμοι και κανένας δεν υπερτερεί του άλλου.

Θεωρώ ότι ο Ακύλας επιλέγει μια πιο εκλεπτυσμένη “φασαρία”, ενώ παράλληλα αναδεικνύει και την ευαισθησία του σε σημεία που αλλάζει το ύφος του κομματιού. Είναι πολύ έξυπνο παιδί, με έντονη πρωτοτυπία και ιδιαίτερο στιλ. Παρότι δεν τον γνωρίζω προσωπικά, τον έχω συμπαθήσει πολύ.

Θα έγραφες ένα τραγούδι για τον Ακύλα;

Αυτή την περίοδο δεν βρίσκομαι σε αυτή τη φάση της ζωής μου. Ασχολούμαι με διαφορετικά πράγματα και είμαι σε άλλο δημιουργικό mood, κάτι που με εκφράζει απόλυτα. Πιστεύω ότι δεν είναι απαραίτητο να γράψω εγώ για εκείνον, αυτά τα παιδιά τα καταφέρνουν πολύ καλά μόνα τους. Και χαίρομαι πραγματικά που βλέπουμε νέους καλλιτέχνες με φρέσκες ιδέες.

Η μουσική δεν πρέπει να είναι μονότονη, χρειάζεται ποικιλία. Δεν είμαι από τους δημιουργούς που πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρχει μόνο ένα είδος, όπως το έντεχνο. Όλα τα είδη έχουν θέση και ο κόσμος πρέπει να επιλέγει αυτό που του αρέσει πραγματικά. Αυτή είναι η ουσία της μουσικής: ελευθερία.