Γιώργος Μαζωνάκης: Λαοθάλασσα τον αποχαιρέτησε με το «Φεύγω για μένα», δάκρυα, σπαραγμός και λευκά τριαντάφυλλα – Ήταν εκεί όσοι τον λάτρεψαν

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες της γενιάς του. Ο κόσμος τον αγαπούσε αληθινά για το μεγαλείο της ψυχής του και τη μεγάλη του καρδιά, όπου ομολογούν πλέον όσοι τον γνώριζαν καλά. Ο καταξιωμένος τραγουδιστής που άφησε ξαφνικά την τελευταία του πνοή την Τετάρτη (09.09.2026) οδηγήθηκε τη Δευτέρα (14.09.2026) στην τελευταία του κατοικία, μέσα σε κλίμα οδύνης.

Τα μέλη της οικογένειάς του ήταν οι τραγικότερες φιγούρες στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, που έγινε στο ιερό ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, την αγαπημένη του εκκλησία και ακολούθησε η ταφή του στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών. Χιλιάδες θαυμαστές του από κάθε γωνιά της χώρας βρέθηκαν εκεί για να τον αποχαιρετήσουν με ένα λουλούδι, ένα τραγούδι ή έναν χορό. Παράλληλα πολλοί καλλιτέχνες, ηθοποιοί τραγουδιστές και πρόσωπα της τηλεόρασης, που γνώριζαν και εκτιμούσαν τον Γιώργο Μαζωνάκη πήγαν να του πουν το «ύστατο χαίρε», όπως και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου.

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Η αντίστροφη μέτρηση για την «τελευταία παράσταση» της ζωής του ξεκίνησε το βράδυ της Κυριακής, όταν η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα. Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας άνθρωποι κάθε ηλικίας βρέθηκαν στην αγαπημένη του εκκλησία για να του πουν «αντίο», με λουλούδια στα χέρια. Μάλιστα, η μεγαλύτερη αδελφή του, Βάσω Μαζωνάκη άρχισε να διαβάσει μηνύματα που είχαν αφήσει θαυμαστές για τον τραγουδιστή.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας από τους πιο αγαπημένους εκπροσώπους του πενταγράμμου και ιδιαίτερα αγαπητός στον δικό του κύκλο. Έτσι πλήθος τραγουδιστών, αλλά και άλλων καλλιτεχνών βρέθηκαν στην κηδεία του για να τον αποχαιρετήσουν. Η Έλενα Παπαρίζου, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Κώστας Μαρτάκης, η Μαρία Μπεκατώρου, ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο Κωνσταντίνος Παντελίδης, ο Hλίας Βρεττός, η Νατάσσα Θεοδωρίδου, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, η Πάολα, ο Στάθης Αγγελόπουλος, ο Δήμος Αναστασιάδης, ο Νίκος Βουρλιώτης, ο Νίκος Κουρκούλης, ο Μιχάλης Κουινέλης με την Ήβη Αδάμου, ο Βασίλης Μπισμπίκης και ο Χάρης Λεμπιδάκης και ο Νίκος Κοκλώνης ήταν κάποιοι από τους επώνυμους που βρέθηκαν εκεί.

Η Νατάσσα Θεοδωρίδου / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Ο Νίκος Οικονομόπουλος / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Ο Χάρης Λεμπιδάκης με τον Νίκο Κοκλόνη / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Ο Τάκης Ζαχαράτος / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Ο Νίκος Κουρκούλης / NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Μάλιστα, η Μαρία Μπεκατώρου πλάνταξε στο κλάμα βγαίνοντας από την εκκλησία.

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Το λαϊκό προσκήνυμα διήρκησε έως τις 12:00 το μεσημέρι και ακολούθησε η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη και έπειτα η ταφή του στο Γ’ Νεκροταφείο. Παράλληλα, η Τροχαία προέβη σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νίκαια, λόγω της κηδείας του τραγουδιστή.

Το ζεϊμπέκικο και οι λιποθυμίες

Συγκεντρωμένοι έξω από την εκκλησία της Αγίας Τριάδας ήταν πολλοί θαυμαστές του κάθε ηλικίας. Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς τους θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη χόρεψαν ζεϊμπέκικο έξω από την εκκλησία.

Εurokinissi

Εurokinissi

Επίσης, θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη πήγαν με πανό «Όσο ζω Μαζώ».

Πανό με συνθήματα και τραγούδια έξω από την εκκλησία

O κόσμος πήγε να πει «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη με λουλούδια στα χέρια

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Ο επικήδειος του Μητροπολίτη Αλέξιου

Ο Μητροπολίτης Αλέξιος στον επικήδιο του είπε για τον Γιώργο Μαζωνάκη συγκινητικά λόγια.

«Αδελφοί μου αγαπητοί,

Γνωρίζω πως είναι βαρύ το πένθος της οικογενείας του αδελφού Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και όλων ημών, που τον αγαπήσαμε και χαρήκαμε με τα τραγούδια του. Είμαστε ικανοποιημένοι με τη συμπεριφορά του, με την αγάπη του στη Νίκαια, με την πολύτιμη προσφορά του σε αδελφούς που είχαν ανάγκη, με τα λόγια του γεμάτα αγάπη προς όλους.

Η παρουσία χιλιάδων λαού εδώ και χθες και σήμερα στην Εξόδιο Ιερή Ακολουθία, συνιστά απόδειξη ανταπόκρισης στην αγάπη του και στη σκέψη έρχεται μια ρήση ενός αρχαίου Ιστορικού πως «Ο αληθινός τάφος των νεκρών είναι οι καρδιές των ανθρώπων» (Τάκιτος, 55-120). Έδωσε την αγάπη και παίρνει αγάπη και ζωντανός και αποχωρώντας από τη ζωή.

Παρακολουθώντας τη ζωή του και τα λόγια του, ανακαλώ στη σκέψη ένα συλλογισμό που τον αφορά: «Ο θάνατος είναι μια πρόκληση. Μας λέει να μη χάνουμε χρόνο. Μας λέει να πούμε ο ένας στον άλλο, τώρα αμέσως, ότι αγαπάμε ο ένας τον άλλο» (Leo Buscaglia, 1924-1998).

Αποκτά μια επικαιρότητα το τραγούδι του Γιώργου, που όλοι γνωρίζουμε:

«Μεγαλώνω και ξεχνώ μόνο τους κακούς ανθρώπους

όσους μιλούσαν με βρισιές γιατί ποτέ δε μάθαν τρόπους

μα ποτέ μου δε ξεχνώ την παλιά τη γειτονιά μου

γιατί στο παγκάκι της πλατείας έχω χαράξει τα όνειρά μου (και)

Θέλω να γυρίσω στα παλιά, θέλω την παλιά μου γειτονιά…»

Και γύρισε κι είναι ανάμεσά μας, τόσο νέος και τόσο δημιουργικός:

Αναβιώνει τώρα εδώ το έπος του Διγενή Ακρίτα:

«Κι επήγαν και παλέψανε στα μαρμαρένια αλώνια,

κι όθε χτυπάει ο Διγενής, το αίμα αυλάκι κάνει,

κι όθε χτυπάει ο Χάροντας, το αίμα τράφο κάνει»

Αδελφοί μου αγαπητοί,

Πιστεύουμε και κηρύσσουμε ότι προσδοκούμε Ανάσταση και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Με αυτή τη πίστη αποχαιρετούμε τον αγαπητό μας Γιώργο, που ευχόμαστε να είναι ήδη στην αγκαλιά του Θεού. Να βρει ανάπαυση η ψυχή του, να παρηγορηθούν οι συγγενείς και οι φίλοι του, και δηλώνουμε με ανθρώπινο πόνο, αλλά και με τη σταθερή ελπίδα ότι «Ο Κύριος έδωκεν, ο Κύριος αφείλατο· ως τω Κυρίω έδοξεν, ούτω και εγένετο· είη το όνομα Κυρίου ευλογημένον εις τους αιώνας», ανέφερε.

NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Όλοι δίπλα στον Γιώργο Μαζωνάκη μέχρι το τέλος

Η εξόδιος ακολουθία ολοκληρώθηκε μετά από περίπου μία ώρα. Αγαπημένοι φίλοι και συνάδελφοι του Γιώργου Μαζωνάκη βγήκαν με δάκρυα στα μάτια από την εκκλησία της Αγίας Τριάδας. Η Μαρία Μπεκατώρου και η Έλενα Παπαρίζου συγκλονίζουν με τα δάκρυα τους.

Η Μαρία Μπεκατώρου και η Νατάσσα Θεοδωρίδου / NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η αγκαλιά του / NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Επίσης ο Νίκος Κουρκούλης, κλαίγοντας από πόνο για τον χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη, δήλωσε: «Σήμερα με λένε Γιώργο».

Και η Έλενα Παπαρίζου παρακολούθησε την εξόδιο ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη και ύστερα βγήκε με βουρκωμένα μάτια από την εκκλησία. Οι δυο τους ήταν καλοί φίλοι και συνεργάζονταν στο The Voice τα τελευταία δυο χρόνια.

Στη συνέχεια, ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη, Μανώλης βγήκε υποβασταζόμενος από την εκκλησία, ενώ με δάκρυα στα μάτια ακολούθησε η αδελφή του Μαρία. Η μητέρα του Κλειώ συντετριμμένη και επίσης υποβασταζόμενη, δέχτηκε λόγια παρηγοριάς από τον Ηλία Ψινάκη. Στο πλευρό τους ήταν και η Βάσω Μαζωνάκη.

NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Μετά το τέλος της εξόδιου ακολουθίας η σορός βγήκε από τον ναό και ο κόσμος χάρισε στον Γιώργο Μαζωνάκη το πιο δυνατό του χειροκρότημα. Τη στιγμή που το φέρετρο μεταφερόταν από τον ναό στο όχημα ο κόσμος χειροκροτουσε και φώναζε «Αθάνατος». Παράλληλα, έπαιξε το κομμάτι «Φεύγω για μένα».

Έπειτα η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη μεταφέρθηκε στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου έγινε η ταφή του. Λίγα λεπτά αργότερα, η σορός έφτασε στην τελευταία του κατοικία, συνοδευόμενη από την οικογένειά του για να του πει στο στερνό αντίο.

Στιγμιότυπο από την ταφή

Κοσμοσυρροή και στον νεκροταφείο

Η μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη θα είναι πάντα ζωντανή μέσα από τα τραγούδια του και την αγάπη που χάρισε απλόχερα στον κόσμο.