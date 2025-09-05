Ντάμιαν Χάρλεϊ: Ο γιος της Λιζ Χάρλεϊ αντέδρασε όταν τον πλησίασε κάμερα στα Ματογιάννια της Μυκόνου

Ο Ντάμιαν Χάρλεϊ, γιος της Λιζ Χάρλεϊ κάνει διακοπές στην Ελλάδα και η Μύκονος ήταν το νησί που επέλεξε για να χαλαρώσει. Ο νεαρός που ασχολείται με την υποκριτική και το μόντελινγκ, ήταν αδύνατον να περάσει απαρατήρητος από οπερατέρ και φωτογράφους.

Παρότι μπήκε Σεπτέμβριος, οι διεθνείς αφίξεις στο νησί των Ανέμων συνεχίζονται με τελευταία αυτή του γιου της Liz Hurley, Ντάμιαν Χάρλεϊ, ο οποίος για ένα ακόμη καλοκαίρι επέλεξε την Μύκονο για να περάσει μέρος των διακοπών του, μιας και αποτελεί έναν από τους αγαπημένους του προορισμούς.

Η κάμερα του Mykonos Live TV τον εντόπισε να περπατάει στα κοσμικά Ματογιάννια μαζί με την παρέα του. Ο Damian – ο οποίος έχει απίστευτη ομοιότητα με την μητέρα του και ακολουθεί τα χνάρια της, καθώς ασχολείται με την υποκριτική και το μόντελινγκ – μαγνητίζει τα γυναικεία βλέμματα.

Ο ρεπόρτερ Νικ Κουρούμαλος προσπάθησε να του αποσπάσει δηλώσεις αλλά το μόνο που είπε ο 23χρονος είναι ότι λατρεύει την Μύκονο. O Damian αποτελεί καρπό της σχέσης της Liz Hurley με τον πολυεκατομμυριούχο Steve Bing, ο οποίος αυτοκτόνησε από τον 27ο όροφο κτιρίου όπου διέμενε, ύστερα από κατάθλιψη λόγω έλλειψης κοινωνικών επαφών κατά την διάρκεια του lockdown εξαιτίας του κορονοϊού.

O Damian έχει φιλοξενηθεί στις σελίδες μεγάλων περιοδικών του εξωτερικού όπως «Vogue», «Hello!» και «You», ενώ τα τελευταία χρόνια ασχολείται και με την σκηνοθεσία. Πέρυσι έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο στην ταινία «Strictly Confidential» στην οποία πρωταγωνιστεί η μητέρα του.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Damian επιλέγει τη Μύκονο για τις διακοπές του. Το νησί, με τον διεθνή του χαρακτήρα και τη ζωντανή του ατμόσφαιρα, φαίνεται να αποτελεί για εκείνον αγαπημένο προορισμό, στον οποίο επιστρέφει ξανά και ξανά. Και όπως ο ίδιος δήλωσε, θα συνεχίσει να την επισκέπτεται, αφού τη «λατρεύει».

Μια σειρά από αναρτήσεις του στο παρελθόν έγιναν viral μέσα σε λίγες ώρες. Αιτία, τις περισσότερες φορές, η εντυπωσιακή ομοιότητα με την μητέρα του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Damian Hurley (@damianhurley1)

Η Μύκονος συνεχίζει να έχει φανατικούς οπαδούς, που φροντίζουν να την επισκέπτονται κάθε χρόνο, με τις εικόνες που δημοσιεύουν να διαφημίζουν τις ομορφιές της.