Ντέμης Νικολαΐδης: Οι δύσκολες μέρες του μετά τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου πέθανε μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο, με συγγενείς και φίλους της, να εκφράζουν τη συντριβή τους. Ο Ντέμης Νικολαΐδης έμεινε στο πλευρό της συντρόφου του μέχρι τέλους. Την στήριξε και μοιράστηκε μαζί της σκέψεις και αγωνίες. Στην κηδεία της 41χρονης, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής ήταν συντετριμμένος. Από εκείνη τη μέρα, ο ίδιος φαίνεται να ανεβαίνει τον δικό του Γολγοθά, μακριά από κάμερες και φίλους.

Τη μέρα της κηδείας ο Ντέμης Νικολαΐδης ντυμένος στα μαύρα, στην είσοδο της εκκλησίας, έδειχνε σκιά του εαυτού του. Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, στάθηκε στο πλευρό της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, δίνοντάς της δύναμη και κουράγιο να παλέψει, από την πρώτη ημέρα που έγινε γνωστή η μάχη της με τον καρκίνο, μέχρι το τέλος της ζωής της.

Σχεδόν ένα μήνα μετά τον θάνατό της, ο Ντέμης Νικολαΐδης προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, απομονωμένος από τον πολύ κόσμο, έχοντας επικοινωνία με την οικογένειά του, όπως και ορισμένα οικεία του πρόσωπα. Προσπαθεί να συμβιβαστεί με τη νέα πραγματικότητα στη ζωή του, αν και αυτό δεν είναι εύκολο.

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου έφυγε νικημένη από την καρκίνο σε ηλικία 41 χρόνων, το Σάββατο (23.08.2025). Η είδηση θανάτου της «πάγωσε» την οικογένειά της και τους φίλους της.

Η 41χρονη, τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» καθώς η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί. Η αφαίρεση του όγκου στον μαστό, οι ανοσοθεραπείες και οι χημειοθεραπείες που έκανε, δεν στάθηκαν αρκετές ώστε να παραμείνει στη ζωή καθώς ο καρκίνος φαίνεται πως είχε κάνει μεταστάσεις.

Η επιχειρηματίας είχε αποχωριστεί το τελευταίο διάστημα τα μακριά ξανθά μαλλιά της και διατηρούσε ένα κοντό κούρεμα. Κανείς δεν γνώριζε πως το έκανε λόγω του προβλήματος υγείας που αντιμετώπιζε.

Ο έρωτας με τον Ντέμη Νικολαΐδη

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου ήταν η σύντροφος που βρισκόταν στο πλευρό του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή για περίπου 3 χρόνια. Ντέμης Νικολαΐδης και Αλεξάνδρα Νικολαΐδου γνωρίστηκαν μέσω κοινών φίλων στα τέλη του 2022.

Η πρώτη κοινή εμφάνιση του ζευγαριού έγινε στη μεγάλη φιέστα της ΑΕΚ τον Μάιο του 2023. Ωστόσο, πάντα προσπαθούσαν να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.