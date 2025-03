Ντένζελ Ουάσινγκτον στο Seven, Μπραντ Πιτ στο Matrix και Μισέλ Φάιφερ στη Σιωπή των Αμνών: Ηθοποιοί που αρνήθηκαν τεράστιους ρόλους

Πώς θα σας φαινόταν ο Μπραντ Πιτ ως Neo στο Matrix, ο Λεονάρντο ντι Κάπριο ως πορνοστάρ Ντερκ Ντίγκλερ, ο Τζος Χάρτνετ ως Μπάτμαν ή η Χάλι Μπέρι στο Speed; Δεν θα το μάθουμε ποτέ αφού αυτοί κι άλλοι πολλοί ακόμα ηθοποιοί απέρριψαν κινηματογραφικούς ρόλους και μετά χτύπησαν το κεφάλι τους στον τοίχο.

Στον λαμπερό κόσμο του Χόλιγουντ, δεν είναι λίγες οι φορές που ηθοποιοί απέρριψαν ρόλους που αργότερα αποδείχθηκαν εμβληματικοί – μια απόφαση που πολλοί παραδέχτηκαν μετά ότι μετάνιωσαν οικτρά.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Γουίλ Σμιθ, ο οποίος απέρριψε τον ρόλο του Νίο στο «The Matrix». Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν είχε καταλάβει την επαναστατική φύση της ταινίας και προτίμησε να πρωταγωνιστήσει στο «Wild Wild West», μια επιλογή που μέχρι σήμερα χαρακτηρίζει ως λανθασμένη. Ο ρόλος κατέληξε στον Κιάνου Ριβς και έγινε ένα από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα της κινηματογραφικής επιστημονικής φαντασίας.

Ακόμα, η Γκουίνεθ Πάλτροου είχε την ευκαιρία να παίξει τη Ρόουζ στον «Τιτανικό», αλλά αρνήθηκε. Ο ρόλος πέρασε στην Κέιτ Γουίνσλετ, η οποία όχι μόνο αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς κι έλαβε και υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Ένας άλλος ηθοποιός που εξέφρασε τη λύπη του είναι ο Ματ Ντέιμον, που είπε «όχι» στον ρόλο του Τζέικ Σάλι στο «Avatar» του Τζέιμς Κάμερον. Η ταινία έγινε τεράστια εισπρακτική επιτυχία, και ο Ντέιμον παραδέχτηκε ότι η απόφασή του τού κόστισε τόσο επαγγελματικά όσο και οικονομικά.

Αυτές οι ιστορίες κι άλλες τόσες δείχνουν πως, ακόμα και οι μεγαλύτεροι σταρ, δεν μπορούν πάντα να προβλέψουν ποιοι ρόλοι θα γίνουν θρύλοι. Οι επιλογές τους, όμως, συνθέτουν την πολύχρωμη ιστορία του Χόλιγουντ, με τα καλά και τα άσχημά της.

Σε άρθρο του, ο Independent αναλύει κάποιους από τους πιο γνωστούς ρόλους στο Χόλιγουνγτ που απορρίφθηκαν από διάσημους ηθοποιούς και πώς αυτές οι αποφάσεις επηρέασαν την καριέρα τους αλλά και την επιτυχία των ταινιών. Σε κάποιους δεν βγήκε σε κακό αφού έκαναν άλλες επιτυχημένες ταινίες αλλά όπως παραδέχονται ένιωσαν πολύ ανόητα αργότερα.

Ντένζελ Ουάσινγκτον – Seven και Michael Clayton

Ο Ντένζελ Ουάσινγκτον μετάνιωσε πικρά που απέρριψε τον ρόλο του ντετέκτιβ Μιλς στο θρίλερ «Se7en» του Ντέιβιντ Φίντσερ, καθώς όταν διάβασε το σενάριο δεν μπορούσε να δει τον εαυτό του να παίζει αυτόν το ρόλο. Βέβαια, όταν είδε την ταινία και τον Μπραντ Πιτ να παίζει στη θέση του κατάλαβε ότι είχε κάνει ένα μεγάλο λάθος.

Μυαλό δεν έβαλε και επανέλαβε το λάθος του με το θρίλερ «Michael Clayton». «Ήταν το καλύτερο υλικό που είχα διαβάσει εδώ και πολύ καιρό… Είχα άγχος για έναν πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη και έκανα λάθος». Ο Τζορτζ Κλούνεϊ κατέληξε να παίξει τον ρόλο στη θέση του.

Παραδόξως, ο Ουάσινγκτον κατέληξε να πρωταγωνιστεί σε μια σειρά από θρίλερ τύπου Se7en για κατά συρροή δολοφόνους που γυρίστηκαν στη συνέχεια, όπως το The Bone Collector (Συλλέκτης Οστών) του 1999 και το The Little Things (Προσοχή στις λεπτομέρειες) του 2021.

Λεονάρντο Ντι Κάπριο – Boogie Nights (Ξέφρενες νύχτες)

Ο Λεονάρντο ντι Κάπριο ως πορνοστάρ Ντερκ Ντίγκλερ; Θα μπορούσε… Το 2008, ο Ντι Κάπριο επιβεβαίωσε ότι απέρριψε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο Boogie Nights του Πολ Τόμας Άντερσον -που τελικά έκανε τον Μαρκ Γουόλμπεργκ σταρ – για χάρη του Τιτανικού.

Ο Ντι Κάπριο είπε ότι είχε μια συνάντηση με τον Άντερσον για τον ρόλο, αλλά τον τρόμαξε η σχετική έλλειψη εμπειρίας του σκηνοθέτη εκείνη την εποχή. Το Boogie Nights ήταν η δεύτερη ταινία του Άντερσον μετά το ελάχιστα προβεβλημένο Hard Eight (Το παιχνίδι της τύχης) του 1996.

«Το Boogie Nights είναι μια ταινία που λάτρεψα και θα ήθελα να είχα κάνει», δήλωσε ο Ντι Κάπριο στο GQ. Θα απέρριπτε όμως τον Τιτανικό αν γυρνούσε τον χρόνο πίσω;



No way! Δεν λέω ότι θα το έκανα. Αλλά θα ήταν μια διαφορετική κατεύθυνση, από άποψη καριέρας.

Νομίζω ότι και οι δύο είναι σπουδαίες ταινίες και μακάρι να μπορούσα να τις είχα κάνει και τις δύο… Η αλήθεια είναι ότι αν δεν είχα κάνει τον Τιτανικό, δεν θα μπορούσα να κάνω τα είδη των ταινιών ή να έχω την καριέρα που έχω τώρα, σίγουρα. Αλλά θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε αν είχα τραβήξει τον άλλο δρόμο».

Ο σκηνοθέτης του οσκαρικού Τιτανικού Τζέιμς Κάμερον αποκάλυψε ότι αρχικά σκεφτόταν την Γκουίνεθ Πάλτροου για τον ρόλο της «Ρόουζ», μέχρι που γνώρισε την Κέιτ Γουίνσλετ, την οποία χαρακτήρισε ως «φανταστική». Όσον για τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο σκηνοθέτης δήλωσε ότι δεν ήταν στις πρώτες επιλογές του!

Μαντόνα, Μπραντ Πιτ και Γουίλ Σμιθ – Matrix

«Έχω πει όχι και στο The Matrix. Μπορείς να το πιστέψεις αυτο; Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ταινίες όλων των εποχών. Ένα μικρό κομμάτι του εαυτού μου μετανιώνει για την απόφαση αυτή» ομολόγησε η Μαντόνα στον Τζίμι Φάλον κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εμφάνισης το 2021.

Ο διάσημος ηθοποιός Μπραντ Πιτ παραδέχτηκε ότι αρνήθηκε το ρόλο του Neo στο Matrix γιατί δεν… κατάλαβε το σενάριο! «Πραγματικά πιστεύω ότι ο ρόλος δεν ήταν ποτέ δικός μου. Ήταν κάποιου άλλου».

Ο Κιάνου Ριβς κατέληξε να παίζει τον Neo, φυσικά, ενώ ο Πιτ κατά τη διάρκεια συνέντευξης δήλωσε ότι το Matrix αποτελεί μόνο μία από τις ταινίες στις οποίες είχε αναγκαστεί να πει «όχι». «Αν κάναμε μια εκπομπή για τις μεγάλες ταινίες που έχω απορρίψει, θα χρειαζόμασταν δύο βραδιές», αστειεύτηκε.

Για τον πρωταγωνιστικό ρόλο όμως είχε δεχθεί πρόταση και ο Γουίλ Σμιθ. Μόλις το 2019, σε συνέντευξή του ο Σμιθ επιβεβαίωσε μια μακροχρόνια φήμη ότι απέρριψε το ρόλο του Neo υπέρ μιας πολύ λιγότερο λατρεμένης ταινίας.

«Έκανα την Άγρια Δύση αντ’ αυτού» ομολόγησε ο Σμιθ. «Δεν είμαι περήφανος για αυτό» σημείωσε, ενώ υποστήριξε ότι δεν θα ήταν τόσο καλός στον ρόλο όσο ο Ριβς.

«Θα το είχα καταστρέψει, οπότε σας έκανα τη χάρη» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ματ Ντέιμον – Avatar

Το 2007, ο Ματ Ντέιμον είχε την ευκαιρία να δουλέψει με τον Κάμερον, με την προϋπόθεση ότι όχι μόνο να πρωταγωνιστήσει στην ταινία αλλά και να κερδίσει το 10% του ακαθάριστου κέρδους της ταινίας.

Το Avatar, στο οποίο πρωταγωνιστούσε τελικά ο Σαμ Γουόρθιγκτον, κατέληξε να γίνει η ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις στην ιστορία. Αυτό σημαίνει ότι ο Ντέιμον έχασε περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια.

«Έχω αφήσει περισσότερα χρήματα στο τραπέζι από οποιονδήποτε άλλο ηθοποιό», δήλωσε στο GQ το 2019. Πρόσθεσε ότι η μεγαλύτερη λύπη του είναι ότι ίσως να ήταν η μοναδική του ευκαιρία να συνεργαστεί με τον Κάμερον. «Δουλεύει τόσο σπάνια … Συνειδητοποίησα, όταν έπρεπε να πω “όχι”, ότι πιθανόν να έχανα την ευκαιρία να δουλέψω ποτέ μαζί του. Οπότε, αυτό ήταν απαίσιο και είναι ακόμα βάναυσο».

Κριστίνα Άπλγκεϊτ – Legally Blonde (Η Εκδίκηση της Ξανθιάς)

Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς στην θέση της Ρις Γουίδερσπουν στην «Εκδίκηση της Ξανθιάς» οποιαδήποτε άλλη, αλλά η αλήθεια είναι ότι η Κριστίνα Άπλγκεϊτ ήταν η Νο1 επιλογή των παραγωγών.

Η Απλγκεϊτ αποκάλυψε το 2015 ότι απέρριψε τον ρόλο καθώς νόμιζε ότι ήταν πολύ παρόμοιος με τον χαρακτήρα που έπαιζε στη μακροχρόνια κωμική σειρά «Παντρεμένοι με παιδιά».

«Φοβήθηκα μήπως επαναλάβω τον εαυτό μου», είπε. «Τι ηλίθια κίνηση ήταν αυτή, σωστά; Αλλά η Ρις το άξιζε. Έκανε πολύ καλύτερη δουλειά απ’ ό,τι θα μπορούσα ποτέ να κάνω εγώ, και έτσι αυτή είναι η ζωή της, αυτή είναι η πορεία της».

Μάικλ Κίτον – Groundhog Day (Η μέρα της μαρμότας)

Πρώτος για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ημέρα της Μαρμότας είχε προταθεί ο Μάικλ Κίτον, με τον ίδιο, μιλώντας στο Entertainment Weekly το 2014, να παραδέχεται ότι είχε διαβάσει το σενάριο στις αρχές της δεκαετίας του ’90 αλλά «δεν το κατάλαβε».

Σχετικά με τον χαρακτήρα, ο Κίτον είχε δηλώσει: «Κατέληξε να είναι τόσο υπέροχο. Αλλά δεν μπορείς να το κάνεις καλύτερα από ό,τι το έκανε ο Μπιλ Μάρεϊ».

Τζος Χάρτνετ – Batman Begins

Ο Τζος Χάρτνετ από την άλλη απέρριψε έναν ρόλο για τον οποίο μάλλον θα μετανιώνει για την υπόλοιπη ζωή του. Το 2015, παραδέχτηκε ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν τον είχε προσεγγίσει για να παίξει τον Μπάτμαν, αλλά τον κυρίευσε ο φόβος.

«Ήμουν τόσο επικεντρωμένος στο να μην “κατηγοριοποιηθώ” και φοβόμουν τόσο πολύ να θεωρηθώ μόνο ένα πράγμα ως ηθοποιός», δήλωσε στο περιοδικό Playboy.



Συνειδητοποίησε το λάθος του όταν ο Νόλαν έδωσε τον ρόλο του Μπάτμαν, στον Κρίστιαν Μπέιλ, στην συνέχεια του Batman Begins The Prestige. Ο Κρίστιαν Μπέιλ κατέγραψε μια εξαιρετική πορεία στον χώρο, με τον Χάρτνετ να αναφέρει πως έκανε εντυπωσιακά πράγματα και τον άξιζε χωρίς συζήτηση τον ρόλο. Για τον ίδιο ήταν μια τεράστια ευκαιρία που χάθηκε, ενώ αποκάλυψε πως απέρριψε και ρόλους των Superman και Spider-Man, απλά επειδή ήταν… υπερήρωες.

Έντι Μέρφι – Who Framed Roger Rabbit (Ποιος παγίδεψε τον Ρότζερ Ράμπιτ)

Ο αριθμός των διάσημων ρόλων που έπαιξε ο Έντι Μέρφι είναι σχεδόν όσο αυτός που απέρριψε. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο πρωταγωνιστικός ρόλος στο «Ποιος παγίδεψε τον Ρότζερ Ράμπιτ».

Η ταινία – μια υψηλού concept αστυνομική κωμωδία που συνδύαζε ζωντανή δράση και κινούμενα σχέδια – ήταν ένα τολμηρό ρίσκο για το 1987 και ο Murphy δεν πείστηκε από αυτό. «Έλεγα “Τι;”», δήλωσε το 2003. «Τα κινούμενα σχέδια και οι άνθρωποι μου ακούγονταν σαν μ@@@@@ς. Τώρα κάθε φορά που το βλέπω, νιώθω ηλίθιος».

Μισέλ Φάιφερ – Σιωπή των Αμνών

Στις αρχές της δεκαετίας του ’90, η Μισέλ Φάιφερ φέρεται να απέρριψε μια μακρά λίστα με τεράστιους ρόλους, από το Θέλμα και Λουίζ και το Pretty Woman μέχρι το Βασικό Ένστικτο!

Ενώ είπε το 2017 ότι έπρεπε να απορρίψει τη Θέλμα και τη Λουίζ, παραδέχτηκε ότι μετάνιωσε που απέρριψε τη Σιωπή των Αμνών, γιατί θα είχε συνεργαστεί με τον αείμνηστο σκηνοθέτη Τζόναθαν Ντέμι περισσότερες από μία φορές.



Η 64χρονη ηθοποιός είχε επιλεγεί αρχικά για τον ρόλο της Κλαρίς στο «The Silence of the Lambs» αλλά απέρριψε την ευκαιρία επειδή ένιωθε άβολα με την «σατανική» πλοκή του σεναρίου.

«Με τη Σιωπή των Αμνών, τρομοκρατήθηκα. Υπήρχε τόσο κακό σε αυτή την ταινία», είπε σε συνέντευξη στο The New Yorker.

Σε ερώτηση τι ακριβώς στο σενάριο ήταν αυτό που την έκανε να μην θέλει να συμμετέχει, η Φάιφερ πρόσθεσε: «Ήταν πως το κακό νικά το καλό στο τέλος, πως κυριαρχεί. Ένιωθα άβολα με αυτό το φινάλε. Δεν ήθελα να βγάλω κάτι τέτοιο έξω στο κόσμο».

Ωστόσο παραδέχθηκε πως υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο μετανιώνει που απέρριψε την ταινία, καθώς αυτό σήμαινε ότι θα συνεργαζόταν ξανά με τον σκηνοθέτη Τζόναθαν Ντέμι, που πέθανε από καρκίνο στον οισοφάγο το 2017. Οι δυο τους είχαν δουλέψει μαζί στην ταινία «Married to the Mob» το 1998.

Χάλι Μπέρι – Speed

Η Σάντρα Μπούλοκ έχει να ευχαριστήσει τη Χάλι Μπέρι που την έκανε άθελά της σταρ. Η Μπέρι παραδέχτηκε ότι θα μπορούσε να είχε πρωταγωνιστήσει στο πλευρό του Κιάνου Ριβς, καθώς της είχαν προτείνει τον συμπρωταγωνιστικό ρόλο στο «Speed».



«Μου έγινε πρόταση για το Speed πριν από τη Σάντρα Μπούλοκ», δήλωσε η Χάλι Μπέρι στο Entertainment Tonight. «Βλακωδώς είπα όχι. Αλλά προς υπεράσπισή μου, όταν διάβασα το σενάριο το λεωφορείο δεν έφυγε από το πάρκινγκ».

Μπρους Γουίλις – Ghost (Αόρατος εραστής)

Ο Μπρους Γουίλις και η Ντέμι Μουρ ήταν ζευγάρι την εποχή που εστάλη και στους δύο το σενάριο για το ρομαντικό δράμα το 1989.

Μόνο ένας από αυτούς κατέληξε να το κάνει. Ενώ ο Μουρ πρωταγωνίστησε μαζί με τον Πάτρικ Σουέιζι και τη Γούπι Γκόλντμπεργκ στην ταινία, η οποία έγινε η ταινία με τις περισσότερες εισπράξεις του 1990, ο Γουίλις βρήκε την ιδέα μπερδεμένη.

Ένας νεκρός που προσπαθεί να βοηθήσει την κοπέλα του να προχωρήσει ενώ ταυτόχρονα λύνει το μυστήριο της δολοφονίας του;



«Απλώς δεν το κατάλαβα», είχε δηλώσει ο Γουίλις στους New York Times το 1996. «Είπα: Ο τύπος είναι νεκρός. Πώς θα κάνεις ένα ειδύλλιο;».

Για να υπογραμμίσει τη λύπη του, ο ηθοποιός χαρακτήρισε τον εαυτό του «βλάκα» που αρνήθηκε τον ρόλο.