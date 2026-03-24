Ντορέττα Παπαδημητρίου για τη σχέση της με τον Γιώργο Γεροντιδάκη: Δεν είναι ο πρώτος καιρός, είμαστε πολύ καλά

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης παραμένουν σε σχέση και το τελευταίο διάστημα εμφανίζονται όλο και συχνότερα μαζί. Η ηθοποιός ανέφερε στην εκπομπή «The 2night Show», στο επεισόδιο που μεταδόθηκε το βράδυ της Δευτέρας (23-03-2026), ότι οι δυο τους περνούν πολύ καλά. Πρόσθεσε πως η σχέση τους δεν βρίσκεται στο ξεκίνημά της. Δεν θέλησε ωστόσο να επεκταθεί και να σχολιάσει δημοσιεύματα που αναφέρουν πως σκέφτονται να κάνουν το επόμενο βήμα στην κοινή ζωή τους.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου δήλωσε αρχικά στην εκπομπή «The 2night Show» πως: «Τα παιδιά μου έχουν αντιμετωπίσει το θέμα της δημοσιότητας. Και στο σχολείο με κάποια πράγματα που μπορεί να έχουν ακούσει ή στον αθλητισμό που ασχολούνταν ο μεγάλος μου γιος. Φαντάσου ότι ο μεγάλος μου γιος σπουδάζει στην Κύπρο και στο δεύτερο έτος ανεβάσαμε μαζί ένα story, όταν ήταν εδώ και όταν γύρισε στο πανεπιστήμιο τον ρώτησαν: “Πού την ξέρεις την Ντορέττα;”. Εκεί είπε ότι είμαι η μαμά του και δεν τον πίστευαν. Δεν το είχε επικοινωνήσει. Τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς, έχουν τη δική τους πορεία και δεν το πολυσυζητάνε».

Η γνωστή ηθοποιός, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του παρουσιαστή, μίλησε για τη σχέση της με τον Γιώργο Γεροντιδάκη, χωρίς να επεκταθεί: «Είμαι πολύ καλά. Δεν είναι και ο πρώτος καιρός. Είμαστε πολύ καλά».

«Αν μου έλεγαν να παίξω σε μια μεγάλη χολιγουντιανή ταινία, με πρωταγωνιστή τον Brad Pitt και να βγαίνω από το δελφίνι να κάνω την κομπάρσα, θα πήγαινα. Από κάπου ξεκινάνε όλοι. Αυτό είναι ένα τελείως άλλο περιβάλλον» σημείωσε η ηθοποιός, αναφορικά με τα γυρίσματα του χολιγουντιανού αστέρα στην Ελλάδα.

Επιπλέον, ανέφερε ότι «Η τελευταία ταινία που είχα παίξει ήταν η Νήσος. Έχω πολλά χρόνια να κάνω ταινία και αυτήν (σ.σ. “Φίλοι για πάντα”) δε θα την έκανα. Άλλη ηθοποιός είχε κλείσει για τον ρόλο της κουμπάρας αλλά επειδή καθυστέρησε λίγο η ταινία να ξεκινήσει γυρίσματα και η άλλη ηθοποιός που είχε κλείσει δεν μπορούσε, γιατί δουλεύει και στο εξωτερικό, μπήκα εγώ. Επειδή έχω κάνει και άλλες ταινίες και έχουμε δουλέψει σε αυτή τη συνθήκη, ήταν η πρώτη φορά που υπήρχε απόλυτη ηρεμία».

Στη συνέχεια, η Ντορέττα Παπαδημητρίου μίλησε για το νέο της vidcast, δηλώνοντας ότι «Είναι συνεντεύξεις μόνο με αθλητές. Έχω γυρίσει ήδη τα επεισόδιά μου με αθλητές που είναι από ένα επίπεδο και πάνω. Είναι ένας τρόπος ζωής που τον γνωρίζω και ένα mindset, το οποίο γνωρίζω τι σημαίνει για να φτάσεις σε ένα επίπεδο, μου άρεσε πολύ να μιλήσουν όχι τόσο για το τι έχουν κάνει αγωνιστικα -γιατί τους ξέρουμε όλοι τους αθλητές- όσο για το τι προϋποθέτει το μυαλό του για να φτάσει σε αυτές τις επιτυχίες. Αυτό ήθελα να βγάλω με αυτό το vidcast. Ξεκίνησα το κανάλι μου στο YouTube για αυτό».

Σε δηλώσεις που είχε παραχωρήσει προ ημερών, η Ντορέττα Παπαδημητρίου ανέφερε πως η σχέση της με τον Γιώργο Γεροντιδάκη βρίσκεται σε πολύ καλή φάση και γι’ αυτό το λόγο υπάρχει και αυτή η ελάχιστη περισσότερη εξωστρέφεια. Το ζευγάρι έχει πραγματοποιήσει ταξίδια τους τελευταίους μήνες, με την ευτυχία τους να αποτυπώνεται κατά καιρούς, μέσα από εικόνες που δημοσιεύουν.