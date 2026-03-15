Μπραντ Πιτ: Εικόνες από τα γυρίσματα σε πλοίο στο Λαύριο για την ταινία «The Riders»

Ο Μπραντ Πιτ παραμένει στην Ελλάδα και μετά την Ύδρα, την Χαλκίδα και τη Νέα Μάκρη, βρέθηκε στο Λαύριο για μια σειρά από γυρίσματα σε πλοίο, για την ταινία «The Riders». Ο χολιγουντιανός αστέρας είχε δίπλα του, την κινηματογραφική του κόρη, με τους δυο τους να ακολουθούν κατά γράμμα τις εντολές του σκηνοθέτη. Η παρουσία του ηθοποιού ήταν αδύνατον να περάσει απαρατήρητη, με φωτογράφους να προσπαθούν να καταγράψουν καρέ και τους κατοίκους της περιοχής να προσπαθούν να τον δουν από κοντά.

Τα γυρίσματα στο Λαύριο πραγματοποιήθηκαν πάνω στο πλοίο «Aqua Blue», το οποίο μετατράπηκε σε κινηματογραφικό πλατό για τις ανάγκες της παραγωγής. Ο Μπραντ Πιτ με τα γνώριμα ρούχα και τη βαλίτσα στα χέρια του, εθεάθη στον καταπέλτη, μπροστά από τους κομπάρσους, την ώρα που έβγαινε με την ανήλικη κινηματογραφική κόρη του, για τις ανάγκες των γυρισμάτων. Μέσα από την ταινία «The Riders», ο ίδιος φιλοδοξεί να κερδίσει ένα βραβείο Όσκαρ, στην απονομή του 2027.

Ο διάσημος ηθοποιός εθεάθη στο λιμάνι συνοδευόμενος από την σύντροφό του, Ινές ντε Ραμόν, η οποία είχε φτάσει στην Ελλάδα προ ημερών. Για τη διαμονή και τις μετακινήσεις του χρησιμοποιήθηκε πολυτελής θαλαμηγός. Στην ταινία συμμετέχει και ο Έλληνας σωσίας του ηθοποιού, Άρης Κοντός, ο οποίος ταξίδεψε μαζί με το επιτελείο για τις ανάγκες της παραγωγής.

Το φωτογραφικό πρακτορείο NDP κατέγραψε εικόνες από τα γυρίσματα στο Λαύριο, με τον Μπραντ Πιτ να παραμένει αφοσιωμένος στη δουλειά του. Ο ηθοποιός έχει κερδίσει τους πάντες με τον επαγγελματισμό και την απλότητά του. Οι συντελεστές υπόσχονται ένα φιλμ που θα καθηλώσει, προσεγμένο στη λεπτομέρεια.

Τα γυρίσματα για την ταινία «The Riders» αναμένεται να ολοκληρωθούν σύντομα, καθώς κυκλοφορούν ήδη πληροφορίες για την άφιξη και άλλων αστέρων του Χόλιγουντ, όπως ο Ντάνιελ Κρεγκ, για νέες παραγωγές στην Ελλάδα.

The Riders

Το The Riders είναι διεθνής κινηματογραφική παραγωγή βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Tim Winton και αποτελεί ένα δυνατό δραματικό φιλμ. Η ιστορία ακολουθεί έναν πατέρα και τη μικρή του κόρη, οι οποίοι ταξιδεύουν στην Ευρώπη αναζητώντας τη μητέρα που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς.

Η συμμετοχή του Μπραντ Πιτ ανεβάζει τον πήχη της παραγωγής, ενώ η επιλογή της Ύδρας δεν είναι τυχαία, καθώς το νησί προσφέρει μοναδικά φυσικά τοπία και αυθεντική αρχιτεκτονική που ταιριάζουν απόλυτα στο κινηματογραφικό ύφος της ταινίας.

Για την τοπική κοινωνία, το The Riders σηματοδοτεί όχι μόνο διεθνή προβολή, αλλά και ουσιαστικά οικονομικά οφέλη, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως ανερχόμενου προορισμού για μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο Μπραντ Πιτ θα ενσαρκώσει τον κύριο χαρακτήρα, τον Fred Scully — έναν πατέρα που ξεκινά την αναζήτηση της κόρης και της συζύγου του μετά από μια σειρά συγκλονιστικών γεγονότων.