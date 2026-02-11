Ντορέττα Παπαδημητρίου για το επόμενο βήμα στη σχέση της: «Δεν θα έλεγα ότι δεν το έχω καθόλου στο μυαλό μου»

«Νομίζω πως είναι προφανές ότι βρίσκομαι σε μια πολύ όμορφη και συντροφική φάση» είπε η Ντορέττα Παπαδημητρίου. Ο Γιώργος Γεροντιδάκης βρίσκεται στο πλευρό της τα τελευταία χρόνια και μαζί, όπως φαίνεται, κάνουν σχέδια για το μέλλον. Οι κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους «πυκνώνουν» το τελευταίο διάστημα, παρόλα αυτά, το ζευγάρι φροντίζει να μην απασχολεί με τα προσωπικά του.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «Hello» και τη Μαρία Κολλιάτσα. Η γνωστή ηθοποιός απάντησε, μεταξύ άλλων, και για την προσωπική της ζωή.

«Νομίζω πως είναι προφανές ότι βρίσκομαι σε μια πολύ όμορφη και συντροφική φάση, μιας και ζω κανονικά τη ζωή μου και δεν κρύβομαι», είπε αρχικά η Ντορέττα Παπαδημητρίου.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου πρόσθεσε επίσης: «Απλώς, δεν μου αρέσει να το αναλύω, να το εξηγώ ή να μιλώ δημόσια γι’ αυτό. Προτιμώ να το ζω».

Θα σκεφτόσασταν κάτι περαιτέρω, ένα βήμα δέσμευσης;

Δεν θέλω να λέω πολλά «ποτέ» και να απορρίπτω εκ των προτέρων. Είμαι ανοιχτή στη ζωή, ήμουν ανέκαθεν. Αν είσαι ευτυχισμένος και αυτό το περαιτέρω βήμα είναι κάτι που μπορεί να προκύψει, ας έρθει. Δεν θα έλεγα ότι δεν το έχω καθόλου στο μυαλό μου.