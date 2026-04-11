Ντορέττα Παπαδημητρίου και Γιώργος Γεροντιδάκης σε νέα τρυφερά στιγμιότυπα στη Μύκονο ενόψει Πάσχα

Ντορέττα Παπαδημητρίου και Γιώργος Γεροντιδάκης εμφανίζονται όλο και συχνότερα μαζί το τελευταίο διάστημα, με τους δυο τους να ταξιδεύουν προ ημερών στη Μύκονο και να κυκλοφορούν στα γραφικά σοκάκια της Χώρας, πιασμένοι χέρι – χέρι. Η αγάπη τους δεν κρύβεται, με το ζευγάρι να φαίνεται σε κάθε κοινή δημόσια εμφάνιση ερωτευμένο.

Σε ανάρτηση που έκανε το Μεγάλο Σάββατο πρόσωπο από την παρέα τους στο Instagram, η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης εμφανίζονται σε σοκάκι στα Ματογιάννια της Μυκόνου. Στη συνέχεια, η ηθοποιός επέλεξε να αναδημοσιεύσει το σχετικό ασπρόμαυρο story στον δικό της λογαριασμό.

Μέσα από άλλη φωτογραφία που αναδημοσίευσε η Ντορέττα Παπαδημητρίου, έγινε γνωστό ότι μαζί τους βρίσκονται και τα παιδιά της, καθώς ο γιος της, Φίλιππος Πηλαδάκης μοιράστηκε μια εικόνα, στην οποία ποζάρουν χαμογελαστοί όλοι μαζί μεταξύ άλλων προσώπων, με το ζευγάρι να είναι αγκαλιά.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου έχει ξεκαθαρίσει στο παρελθόν, πως τα παιδιά της ήταν και παραμένουν η απόλυτη προτεραιότητα στη ζωή της. Ο Διονύσης Πηλαδάκης γεννήθηκε το 2004 και ο αδερφός του Φίλιππος, το 2006.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια σε πρόσφατη συνέντευξή της δήλωσε για την σχέση της με τον Γιώργο Γεροντιδάκη: «Είμαι σε μια πολύ καλή φάση. Για αυτό υπάρχει και αυτή η περισσότερη εξωστρέφεια. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν μου αρέσει πολύ να το αναλύω, να το συζητώ… Δόξα τω Θεώ είναι όλα καλά. Υπήρξε ένα μεγάλο διάστημα που ένιωθα ότι είχα χάσει τον εαυτό μου.

Επαναλάμβανα συμπεριφορές και έπρεπε να δω τι φταίει σε εμένα και γι’ αυτό ξεκίνησα ψυχοθεραπεία. Με βοήθησε στο να ερμηνεύσω τους λόγους για τους οποίους μπορεί να έβαζα τον εαυτό μου σε συνθήκες που δεν μου άξιζαν και με υποτιμούσαν. Με υποτιμούσα εγώ η ίδια και ανεχόμουν συμπεριφορές που μου έκαναν κακό ψυχολογικά. Με έκανε να αγαπήσω τον εαυτό μου περισσότερο».