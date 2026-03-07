Ντορέττα Παπαδημητρίου: Ο θάνατος του πατέρα μου ήταν μια δύσκολη συνθήκη, δεν τον περιμέναμε

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου παραχώρησε μία νέα συνέντευξη και αναφέρθηκε στον θάνατο του πατέρα της, ενώ δήλωσε παράλληλα ότι πάντα προτεραιότητα της ζωής της είναι η προσωπική και η οικογενειακή της ζωή.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή Status με τον Κωνσταντίνο Καμέα στο Astra Tv. Η Ντορέττα Παπαδημητρίου τόνισε ακόμα ότι έχουν περάσει σχεδόν 20 χρόνια από το διαζύγιό της από τον Κώστα Πηλαδάκη.

«Έδινα πάντα προτεραιότητα στην προσωπική και οικογενειακή μου ζωή. Ναι, στη δουλειά πάντα προσπαθώ. Όμως, ο θερμοστάτης της διάθεσής μου είναι το προσωπικό μου κομμάτι», είπε αρχικά.

«Στα προσωπικά έχουν υπάρξει περίοδοι που έχω δυσκολευτεί περισσότερο και αυτό με έχει βγάλει από το κέντρο μου και με έχει ταλαιπωρήσει ψυχικά. Έχουν περάσει σχεδόν 20 χρόνια από το διαζύγιο. Κάθε αλλαγή και κάθε μετάβαση από το ένα στάδιο στο άλλο είναι απαιτητική, χρειάζεται μια μεγάλη περίοδο προσαρμογής», πρόσθεσε η Ντορέττα Παπαδημητρίου.

Παράλληλα αναφέρθηκε και στον θάνατο του πατέρα της, υπογραμμίζοντας ότι ήταν ξαφνικός για την οικογένειά της.

«Ο θάνατος του πατέρα μου ήταν μια δύσκολη συνθήκη. Ήταν ξαφνικό. Δεν το περιμέναμε. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν ήθελε να νιώθει ότι γίνεται βάρος σε κανέναν. Είχε διάφορα θέματα υγείας που δε μας είχε επικοινωνήσει, και τα συνειδητοποιήσαμε όταν λιποθύμησε και τον πήγαμε στο νοσοκομείο… Δεν είχε επικοινωνήσει τίποτα ούτε στη μητέρα μου…

Ήταν ένας άνθρωπος με πάρα πολύ χιούμορ, με σφαιρικές γνώσεις, διάβαζε πάρα πολύ, μπορούσες να μιλήσεις μαζί του για όλα…Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα», εξομολογήθηκε.