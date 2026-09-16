Ο 64χρονος Τομ Κρουζ ποζάρει στο GQ και το κοινό του παραληρεί

Με ανοιχτό πουκάμισο πόζαρε σε εξώφυλλο περιοδικού ο 64χρονος Τομ Κρουζ και έγινε χαμός.

Ο ηθοποιός φωτογραφήθηκε για το τεύχος Οκτωβρίου του GQ, είκοσι χρόνια μετά την τελευταία φορά που εμφανίστηκε στο περιοδικό, με αφορμή την ταινία «Digger» του Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου στην οποία ο Τομ Κρουζ πρωταγωνιστεί και κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 2 Οκτωβρίου.

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Ο Τομ Κρουζ παρουσιάζεται σε μία ασπρόμαυρη εικόνα, φορώντας τζιν, ζώνη και ένα πουκάμισο, με τα μανίκια γυρισμένα και τα κουμπιά του ανοιχτά. Με το ένα του χέρι ο ηθοποιός κρατάει τη ζώνη του, ενώ με το άλλο κρατά το κεφάλι του και κοιτάει απευθείας τον φακό. Η φωτογράφιση ενθουσίασε τους θαυμαστές και τις θαυμάστριές του, συγκεντρώνοντας μέσα σε λίγη ώρα εκατοντάδες likes και σχόλια.

«Κοίτα, δουλεύω σκληρά και οι άνθρωποι που δουλεύουν μαζί μου το γνωρίζουν. Έχω υψηλές απαιτήσεις και είμαι ξεκάθαρος σχετικά με αυτό. Είναι σαν να λέω: “Οι φήμες ισχύουν. Τώρα θες να το κάνουμε αυτό;”», είπε χαρακτηριστικά για τη φήμη που τον θέλει ιδιαίτερα απαιτητικό και έντονο στα κινηματογραφικά πλατό.

Μιλώντας για το πάθος που δείχνει σε ό,τι καταπιάνεται, ο ηθοποιός ανέφερε: «Όταν με ενδιαφέρει κάτι, θέλω να το μάθω. Θέλω να το καταλάβω. Και θέλεις να διαλύσεις τη σύγχυση και, κατά κάποιον τρόπο, να αναπτύξεις αυτή την ικανότητα».

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«Δεν φοβάμαι τον θάνατο»

Ο ηθοποιός, που έχει γίνει γνωστός και για τα ριψοκίνδυνα κινηματογραφικά ακροβατικά του, ρωτήθηκε αν φοβάται τον θάνατο. Η απάντησή του συνδέθηκε με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει συνολικά τη ζωή.

«Νομίζω ότι θα μπορούσες να κοιτάξεις τη ζωή μου και να πεις: Μου αρέσει να στέκομαι στην άκρη ενός γκρεμού, τόσο κυριολεκτικά όσο και μεταφορικά. Εννοώ ότι βλέπω τη ζωή σαν μια περιπέτεια και πάντα έτσι την έβλεπα, σε όλη μου τη ζωή».

Και συνέχισε: «Φοβάμαι τον θάνατο; Όχι. Δεν τον φοβάμαι. Δεν σημαίνει ότι δεν φοβάμαι. Απλώς δεν με ενοχλεί το συναίσθημα».

Ο Τομ Κρουζ αναφέρθηκε επίσης στο όνειρο που είχε από μικρός να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο και να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Όπως αποκάλυψε, είχε κρατήσει για τον εαυτό του ένα προσωπικό σχέδιο και απέφευγε να μιλά στους άλλους για τις φιλοδοξίες του.

«Είχα το μυστικό μου σχέδιο, γιατί το ήξερα από πολύ νωρίς: Μην λες στους ανθρώπους ότι έχεις όνειρα… Αυτά τα όνειρα τα έγραφα σε έναν πίνακα και τα είχα στον τοίχο μου. Και δεν ήταν: “Θέλω να γίνω διάσημος”. Σίγουρα ήθελα να κάνω ταινίες, αλλά ήθελα να ταξιδέψω στον κόσμο και ήθελα να γνωρίσω ανθρώπους και να γνωρίσω τη ζωή».

Η ταινία «Digger»

Στη νέα του ταινία «Digger», ο Τομ Κρουζ υποδύεται τον Digger Rockwell, έναν μεγιστάνα του πετρελαίου, ο οποίος βρίσκεται πίσω από ένα έργο που απειλεί να προκαλέσει μια μεγάλη καταστροφή. Ο χαρακτήρας καλείται να προλάβει τις εξελίξεις και να προσπαθήσει να σώσει την ανθρωπότητα.

Στην ταινία ο Κρουζ εμφανίζεται αγνώριστος.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τον ρόλο ως τον πιο απαιτητικό της καριέρας του: «Είναι ο πιο απαιτητικός χαρακτήρας που έχω υποδυθεί ποτέ».