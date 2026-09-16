Αν Χάθαγουεϊ: Τα Χριστούγεννα του 2027 η πρεμιέρα της ταινίας του Ρον Χάουαρντ «Alone at Dawn»

Η Amazon/MGM ανακοίνωσε την ημερομηνία κυκλοφορίας της νέας ταινίας του Ρον Χάουαρντ (Ron Howard) «Alone at Dawn», με πρωταγωνιστές τους ‘Ανταμ Ντράιβερ (Adam Driver), Αν Χάθαγουεϊ (Anne Hathaway) και Μπέτι Γκίλπιν (Betty Gilpin), για τις 25 Δεκεμβρίου 2027.

Πρόκειται για την κινηματογραφική μεταφορά του βασισμένου σε πραγματικά γεγονότα βιβλίου των Νταν Σίλινγκ (Dan Schilling) και Λόρι Λόνγκφριτζ (Lori Longfritz), που κυκλοφόρησε το 2019. Τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν τον Φεβρουάριο, ενώ πριν από λίγο καιρό πραγματοποιήθηκαν και οι πρώτες δοκιμαστικές προβολές.

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Η ταινία εστιάζει στην ιστορία του John Chapman, ενός ειδικού ελεγκτή μάχης της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος έχασε τη ζωή του στον πόλεμο του Αφγανιστάν σώζοντας 23 συμπολεμιστές του. Χρόνια μετά, μια αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών δίνει μάχη για να αναδείξει τον ηρωισμό του, καθοδηγώντας μια έρευνα που τελικά θα του εξασφαλίσει μεταθανάτια το Μετάλλιο της Τιμής.

Το σενάριο υπογράφει ο Μάικλ Ράσελ Γκαν (Michael Russell Gunn) ενώ σε προηγούμενες εκδοχές του είχαν συνεισφέρει η Έριν Κρεσίντα Γουίλσον (Erin Cressida Wilson) και η Έιμι Χερζόγκ (Amy Herzog). Σύμφωνα με το World of Reel, η Amazon/MGM έχει προχωρήσει σε δοκιμαστικές προβολές δύο διαφορετικών εκδοχών της ταινίας, με την ανταπόκριση του κοινού να λέγεται ότι είναι εξαιρετικά θερμή.

Την παραγωγή έχουν αναλάβει ο σκηνοθέτης μαζί με τους Μπράιαν Γκρέιζερ (Brian Grazer), Τζεμπ Μπρόντι (Jeb Brody) και ‘Αλαν Μάντελμπαουμ (Allan Mandelbaum) για την Imagine, καθώς και ο Μάθιου Ρόουντς (Matthew Rhodes) και η Thruline Entertainment, μεταξύ άλλων.

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Το πρόγραμμα με τις κυκλοφορίες για την ημέρα των Χριστουγέννων της επόμενης χρονιάς δεν έχει γεμίσει ακόμα. Για την ώρα, η μόνη προγραμματισμένη ταινία είναι η νέα δημιουργία της Warner Bros. σε σκηνοθεσία της Νάνσι Μάιερς (Nancy Meyers).

Οι μεγάλες υπερπαραγωγές της χρονιάς είναι το «Avengers: Secret Wars» των Disney/Marvel Studios, το «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum» της New Line, καθώς και το «The Housemaid’s Secret» της Lionsgate που βγαίνουν στις 17 Δεκεμβρίου 2027, σύμφωνα με το Deadline.