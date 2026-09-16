O Άρης Μουγκοπέτρος κάνει την 8η εγχείρηση: «Θέλω να πιστεύω πως αυτή είναι η τελευταία μου μάχη»

Μία ακόμη δύσκολη στιγμή καλείται να αντιμετωπίσει ο Άρης Μουγκοπέτρος, καθώς ετοιμάζεται να υποβληθεί σε νέα εγχείρηση, συνεχίζοντας τη μεγάλη προσπάθεια αποκατάστασης μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος αποκάλυψε μέσα από τα social media ότι αυτή θα είναι η όγδοη εγχείρηση στην οποία υποβάλλεται, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα να είναι και η τελευταία. Με ένα συγκινητικό μήνυμα στο Instagram έδειξε πως, παρά όσα έχει περάσει, συνεχίζει να αντιμετωπίζει την κατάσταση με δύναμη και αισιοδοξία.

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Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά το Πάσχα του 2025, όταν κροτίδα εξερράγη στο χέρι του κατά τη διάρκεια γλεντιού. Το ατύχημα είχε ως αποτέλεσμα να ακρωτηριαστούν δύο δάχτυλά του και από τότε έχει ξεκινήσει μια μακρά και απαιτητική διαδικασία αποκατάστασης.

Λίγο πριν από το νέο χειρουργείο, ο μουσικός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους τις σκέψεις και την ελπίδα του ότι αυτή η δύσκολη περίοδος πλησιάζει στο τέλος της.

«Όγδοο και τελευταίο χειρουργείο! Με πίστη, δύναμη και ελπίδα θέλω να πιστεύω πως αυτή είναι η τελευταία μου μάχη», έγραψε μεταξύ άλλων.