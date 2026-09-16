Ηλίας Βρεττός: Οι backstage φωτογραφίες – έκπληξη από το νέο viral τραγούδι «Πρόστιμο»

Ο Ηλίας Βρεττός μετρά αντίστροφα για να μοιραστεί με το κοινό το ολοκαίνουργιο τραγούδι «Πρόστιμο» και, για ακόμα μία φορά, έχει ετοιμάσει ένα συναρπαστικό music video, με κινηματογραφική αισθητική, ανατροπές και… πολλές κλήσεις!

Το τραγούδι «Πρόστιμο», του Ηλία Βρεττού, που θα κυκλοφορήσει από την Panik Platinum αυτή την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, αποκτά εικόνα μέσα από μία ιδιαίτερη ιστορία. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν λίγο έξω από την Αττική, σε διαφορετικά εσωτερικά και εξωτερικά locations, σε σκηνοθεσία του Πέτρου Σκούτα.

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Από τους επαρχιακούς δρόμους και το εντυπωσιακό vintage αυτοκίνητο, μέχρι ένα ιδιαίτερο βενζινάδικο και ένα αμερικανικού στυλ εστιατόριο, ο Ηλίας Βρεττός βρίσκεται διαρκώς αντιμέτωπος με μια απρόβλεπτη «τιμωρία».

Σε ρόλο «τιμωρού» βρίσκεται η συμπρωταγωνίστριά του, η οποία εμφανίζεται κάθε φορά σε διαφορετικό ρόλο και του βάζει «Πρόστιμο».

Ωστόσο, το video ολοκληρώνεται με ανατροπή, καθώς ο επιτυχημένος και δημοφιλής τραγουδιστής επιφυλάσσει τη μεγαλύτερη έκπληξη για το τέλος, αποκαλύπτοντας πως τελικά υπάρχουν και πρόστιμα που… τα απολαμβάνεις!