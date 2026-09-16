Ευγενία Σαμαρά: Είμαι μεγάλο χαρτόμουτρο, η Άννα Βίσση με έμαθε να παίζω και ήταν πολύ καλή δασκάλα

Η Ευγενία Σαμαρά επανέλαβε ότι λατρεύει να παίζει χαρτιά και αποκάλυψε ότι «δασκάλα» για την ίδια, υπήρξε η Άννα Βίσση. Σε συνέντευξη που παραχώρησε η ηθοποιός, στη διαδικτυακή εκπομπή «Rainbow Mermaids», ανέφερε χαρακτηριστικά ότι μπορεί να μείνει ξύπνια παίζοντας μέχρι τις 7 το πρωί με την παρέα της.

Η Ευγενία Σαμαρά παραδέχτηκε πως έχει γίνει «χαρτόμουτρο». Η Άννα Βίσση της έδειξε και εκείνη το εξέλιξε. Αποκάλυψε ότι παίζει τακτικά με την αγαπημένη ηθοποιό Μαρία Καβογιάννη. Οι δυο τους κάνουν πολύ στενή παρέα, πηγαίνουν μαζί διακοπές και γίνονται «ζευγάρι» πάνω στην τσόχα, περνώντας ατέλειωτες ώρες διασκέδασης.

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«Μου έδειξε η Άννα Βίσση αλλά τότε δεν άρχισα να παίζω. Αργότερα βρέθηκα στο σπίτι της Μαρίας Καβογιάννη στο Πήλιο και έγινα μεγάλο χαρτόμουτρο. Η διαφορά του χαρτοπαίκτη είναι ότι δεν σταματάει να παίζει. Εμείς ξεκινάμε να παίζουμε στις 19.00 το απόγευμα και στις 07.00 το πρωί θέλουμε να συνεχίσουμε» ανέφερε η Ευγενία Σαμαρά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε πως οι πιο ανταγωνιστικοί στην παρέα δεν είναι «επώνυμοι». Όπως είπε: «Σε κανέναν δεν αρέσει να χάνει, οι πιο ανταγωνιστικοί είναι οι άντρες της παρέας. Η Άννα Βίσση έριξε τον σπόρο σε όλο αυτό».

Σε άλλο σημείο, η Ευγενία Σαμαρά μίλησε για τη συμμετοχή της στη σειρά «Σασμός», που την έκανε ευρύτερα γνωστή: «Μου ταίριαζε πάρα πολύ ο ρόλος, θα μπορούσε πολύ άνετα να είμαι δικηγόρος.

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Η αλήθεια ήταν ότι μέχρι τότε ανέβαινε σκαλί το σκαλί, άνοιγε, άνοιγε και ήρθε και έκανε ένα μεγάλο άνοιγμα, ούσα κι εγώ πιο έτοιμη γι’αυτό. Γιατί πιστεύω πως η ζωή μας φέρνει τα πράγματα όταν είμαστε έτοιμοι να τα διαχειριστούμε, ότι αντέχουμε σε σχέση με την εξέλιξή μας.

Για το τηλεοπτικό της ξεκίνημα πριν από χρόνια ανέφερε ότι παρόλο που η ομάδα του «Ράδιο Αρβύλα» της πρόσφερε μεγάλη ασφάλεια, η ίδια ζορίστηκε αρκετά στην αρχή.