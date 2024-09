Ο αγνώριστος Μπραντ Πιτ: Χαμός στα social media με το πρησμένο πρόσωπό του στο φεστιβάλ της Βενετίας

Ο Μπραντ Πίτ ξανά στο επίκεντρο με αφορμή μια σειρά από φωτογραφίες στη Βενετία, που φουντώνουν τις συζητήσεις για το αν έκανε λίφτινγκ στο πρόσωπο.

Ο Μπραντ Πιτ δεν έχει μιλήσει ποτέ για λίφτινγκ, ωστόσο μια σειρά από φωτογραφίες στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ της Βενετίας, δίνουν τροφή για σχόλια, συζητήσεις και ερμηνείες. Στα 60 χρόνια της ζωής του, ο ηθοποιός και σταρ του Χόλιγουντ, δείχνει πιο νέος και φρέσκος. Αυτό σε συνδυασμό με το πρησμένο του πρόσωπο «φουντώνουν» τις συζητήσεις, με την Daily Mail, να αφήνει υπόνοιες ότι ενδέχεται να έχει κάνει λίφτινγκ.

«Δείχνει απίστευτα νέος εν μέσω viral φημών ότι έκανε λίφτινγκ προσώπου. Ο 60χρονος Πιτ ενίσχυσε τις εικασίες ότι έκανε μια μυστική επέμβαση μετά την εντυπωσιακή εμφάνισή του στην πρεμιέρα της ταινίας “Wolfs” με τη σύντροφό του, Ίνες ντε Ραμόν» γράφει χαρακτηριστικά η Daily Mail.

Φυσικά, η εμφάνιση του γόη του Χόλιγουντ δεν έμεινε ασχολίαστη και από τους χρήστες των social media… Και το “έκανε λίφτινγκ” πήγε σύννεφο!

Οι περισσότεροι σχολίασαν πως το πρόσωπο του Brad Pitt έχει αλλάξει και ο 60χρονος ηθοποιός «δείχνει νεότερος από πριν».

«Η πραγματική ερώτηση είναι: τι σκ@@@ έκανε στο πρόσωπό του;» διερωτήθηκε κάποιος, αλλά άλλος χρήστης, που σχολίασε την εμφάνιση, τόνισε ότι το πρόσωπό του είναι είναι μέρος της δουλειάς του. ν

Ο Μπραντ Πιτ εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με ένα μαύρο κοστούμι, ενώ η Ινές ντε Ραμόν επέλεξε ένα εντυπωσιακό λευκό φόρεμα με έναν ώμο. Το συνδύασε με ένα ασημένιο clutch, ψηλοτάκουνα πέδιλα και statement σκουλαρίκια. Το ζευγάρι πόζαρε στο κόκκινο χαλί επίσης με τον Τζορτζ Κλούνεϊ και τη σύζυγό του, Αμάλ.

Ο Μπραντ Πιτ έχει τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ ερμηνείας, κερδίζοντας ένα για την ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο “Κάποτε στο… Χόλιγουντ (Once Upon a Time in Hollywood, 2019)” και επτά υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα κερδίζοντας δυο.

Ήταν παντρεμένος για 5 χρόνια με την επίσης ηθοποιό Τζένιφερ Άνιστον και άλλα 5 με την Αντζελίνα Τζολί με την οποία έχουν έξι παιδιά (τρία υιοθετημένα και τρία βιολογικά), αλλά βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη για το διαχωρισμό της περιουσίας τους αλλά και την επιμέλεια των παιδιών τους.

Πηγή φωτό: REUTERS/Yara Nardi