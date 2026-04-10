Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης έχασε 27 κιλά μέσα σε 5 μήνες – Το ενθαρρυντικό βίντεο που ανέβασε στο instgram

Ο γνωστός influencer και youtuber, Αλέξανδρος Κοψιάλης δεν έχει κρύψει από τους θαυμαστές και διαδικτυακούς φίλους του τη μάχη που αντιμετωπίζει με τα κιλά του εδώ και κάποια χρόνια. Πριν λίγους μήνες μάλιστα είχε αποκαλύψει ότι έφτασε να ζυγίζει περισσότερο από 120 κιλά.

Μετά από συστηματική προσπάθεια, γυμναστική και διατροφή ο Αλέξανδρος Κοψιάλης ανέβηκε ξανά στη ζυγαριά και αποκάλυψε πως έχασε πάνω από 27 κιλά μέσα από βίντεο στο instgaram.

«Είναι στο χέρι μας πως θα εκμεταλλευτούμε την κακία του κόσμου… Επέλεξα φέτος να την μετατρέψω σε καύσιμο» έγραψε ο Αλέξανδρος Κοψιάλης στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Εκείνος δέχτηκε αρκετά μηνύματα που ανέφεραν ότι χρησιμοποίησε ενέσιμα φάρμακα, ωστόσο ο ίδιος διαψεύδει κατηγορηματικά ότι πήρε ενέσεις για να χάσει κιλά.

Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης είχε μιλήσει ανοιχτά για τη δύσκολη σχέση του με το φαγητό και την μάχη του με την υπερφαγία τον Δεκέμβριο του 2025.

«Είχα συνδυάσει το φαγητό με όλα τα συναισθήματα, με τη χαρά και τη λύπη, με το άγχος, με τη χαλάρωση. Η χαρά που μου δίνει εκείνη την ώρα κρατάει δύο λεπτά και μετά πάλι το ίδιο συναίσθημα επιτρέπει. Αυτή η κίνηση του μασήματος, ήταν φτιαγμένη στο μυαλό μου ώστε να βγαίνει ένα συναίσθημα καταστροφής. Ακόμη κι αν έχω καταναλώσει μεγάλες ποσότητες φαγητού, τις διαγράφω και ξανατρώω.

 
 
 
 
 
Έχει τύχει να σταματήσω στο περίπτερο, και να κάνω λογαριασμό 30 ευρώ – τι μπορείς να πάρεις από το περίπτερο και να κοστίζει 30 ευρώ; Βγαίνω με τον μικρό και διαλέγω παιδότοπο αναλόγως με το πού έχει την πιο νόστιμη κοτομπουκιά. Με βλέπουν στα μαγαζιά και ξέρουν τι θα παραγγείλω. Το θεωρώ ασθένεια, πολλοί λένε “αγάπα το σώμα σου, αποδέξου το”, δεν μπορώ να το αποδεχθώ, δεν μου αρέσει αυτή η εικόνα. Δεν θέλω ούτε ένας άνθρωπος να με δει και να πιστέψει ότι αυτό το σώμα είναι υγεία» είχε εξομολογηθεί, μεταξύ άλλων, ο Αλέξανδρος Κοψιάλης.

