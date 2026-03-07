Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης για το διαζύγιο από τη Λένα Δροσάκη: Δε θα ήθελα να σχολιάσω τι πήγε λάθος

Για τις ευθύνες που νιώθουν πλέον και οι άνδρες, όπως και οι γυναίκες, όταν τελειώνει ένας γάμος αλλά και τη σχέση μετά από τον δικό του χωρισμό με τη μητέρα του γιου του, Λένα Δροσάκη, μίλησε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης.

Ο γνωστός ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, «Καλύτερα δε γίνεται» το μεσημέρι του Σαββάτου (07.03.2026) στον Alpha. Μεταξύ άλλων, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης ανέφερε ότι οι άνθρωποι της ηλικίας του μεγάλωσαν με σκληρά πρότυπα.

«Νομίζω πως πλέον, στις νεότερες γενιές, υπάρχει πολύ έντονο και στους άνδρες να αισθάνονται άσχημα όταν δεν κρατούν τον γάμο τους. Όταν η δική μου η γενιά, γιατί πενηνταρίζω σιγά σιγά, μεγάλωσε με σκληρά πρότυπα, που δηλαδή ο άνδρας δεν θα κλάψει, δεν θα δείξει το συναίσθημα του. Εννοείται», εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, ο γνωστός πρωταγωνιστής.

«Μεγαλώνοντας, όμως, συνειδητοποίησα ότι φέρω και γω τις ευθύνες μου και τις αναλαμβάνω για να δω τι μπορώ να κάνω μετά από κει και ύστερα. Δυστυχώς, όμως, υπάρχουν αυτά τα στερεότυπα. Δεν αλλάζουν έτσι γρήγορα τα πράγματα, μέσα σε μια νύχτα», πρόσθεσε ο γνωστός ηθοποιός.

«Για τη δική μας περίπτωση δε θα ήθελα να σχολιάσω τι πήγε λάθος. Αλλά θα ήθελα να πω ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία, εφόσον επήλθε το διαζύγιο, νομίζω ότι όλα αυτά γίνονται προς όφελος των δυο αυτών ανθρώπων για να προχωρήσουν και να ‘ναι τώρα μαζί με κοινό τόπο το παιδί», συμπλήρωσε, ακόμα, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης στη νέα του συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» του Alpha.