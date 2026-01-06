Ο Αναστάσιος Ράμμος επέστρεψε από το μαιευτήριο με τη νεογέννητη κόρη του και τη σύντροφό του

Την καλύτερη φάση της ζωής του διανύει ο Αναστάσιος Ράμμος, καθώς η αγαπημένη του Έφη Σακελλάρη έφερε πριν από μερικά εικοσιτετράωρα στη ζωή το πρώτο τους μωράκι.

Ο γνωστός τραγουδιστής έγινε γ πατέρας την Παρασκευή (02.01.2026) και μάλιστα είχε μοιραστεί τα χαρμόσυνα νέα με τους followers του στο Instagram. Το βράδυ της Δευτέρας (05.01.2026) ο Αναστάσιος Ράμμος μοιράστηκε μία νέα φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη του, αποκαλύπτοντας ότι η μικρούλα και η μητέρα της πήραν εξιτήριο από το μαιευτήριο.

«Welcome home», έγραψε ως λεζάντα στη φωτογραφία που μοιράστηκε στο Instagram ο Αναστάσιος Ράμμος και σε αυτόν απεικονίζεται ο ίδιος με τη μικρούλα που μπαίνουν στο σπίτι τους.

Παράλληλα, ο Αναστάσιος Ράμμος την ίδια ημέρα μίλησε στην εκπομπή «Breakfest@Star» και μοιράστηκε τα πρώτα του συναισθήματα για την έλευση του μωρού του.

«Απ’ όλα τα πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου, είναι το πιο σημαντικό. Τα σβήνει όλα», είπε αρχικά.

«Ναι, το έχω συνειδητοποιήσει, περνάω πάρα πολύ ωραία μαζί της. Και είμαστε εκεί πέρα στο νοσοκομείο με την Έφη… μας δένει, μας έδεσε πιο πολύ. Βλέπω εκεί πέρα και απλά χαζεύω. Είναι πολύ ωραίο», είπε ακόμα πριν πάρουν εξιτήριο.

«Η πρώτη στιγμή που μας φωνάξανε εκεί, το είδα… όλοι φωνάζανε και λέγανε “μπράβο πατέρα”. Εκεί δεν το συνειδητοποίησα. Μετά όμως που περνάς την ώρα μαζί της, στο δωμάτιο που ήμασταν οι τρεις μας, όσο πιο πολύ την κοιτάς και λες πού μοιάζει, αρχίζει και καθαρίζει. Στην Έφη μοιάζει. Πιστεύω ότι είναι το ομορφότερο δώρο. Το δωμάτιό της είναι έτοιμο… τα παιχνίδια και οι μονόκεροι είναι έτοιμοι, εκεί περιμένουνε», δήλωσε ακόμα για τη νεογέννητη κόρη του ο Αναστάσιος Ράμμος.