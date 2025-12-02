Lifestyle

Ο Αναστάσιος Ράμμος παρουσίασε το νέο του album με τίτλο «Δέκα», έχοντας στο πλευρό του και τη σύντροφό του

Τη βραδιά παρουσίασε η Κατερίνα Ζαρίφη
Αναστάσιος Ράμμος
Ο Αναστάσιος Ράμμος / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο Αναστάσιος Ράμμος βρίσκεται στην καλύτερη φάση της ζωής του, καθώς σε λίγο καιρό θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά, ενώ ταυτόχρονα κυκλοφόρησε τον νέο του δίσκο.

Ο γνωστός τραγουδιστής παρουσίασε το νέο του album, με τίτλο «Δέκα», σε μια «μαγική» βραδιά με χαμογέλα και συγκίνηση, παρουσία λαμπερών καλεσμένων, συνεργατών και φίλων. Η βραδιά ξεκίνησε με τον συνιδρυτή και CEO της Panik, Γιώργο Αρσενάκο, να δίνει στον Αναστάσιο Ράμμο πλακέτες για τις πλατινένιες και χρυσές πωλήσεις των τραγουδιών «Σε Δύο Μόνο Μάτια» και «Ό,τι Κι Αν Κάνω».

«Ο Αναστάσιος είναι η απόδειξη ότι οι νέοι άνθρωποι μπορούν να φέρουν καινούργια μουσική ταυτότητα, να γίνουν οι καινούργιοι μουσικοί ήρωες. Είναι ένας άνθρωπος που είναι πιστός. Η πίστη είναι το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει κατά την άποψη μου να διέπει έναν καλλιτέχνη», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Αρσενάκος.

Φανερά συγκινημένος και χαρούμενος, ο Αναστάσιος ευχαρίστησε προσωπικά τον Γιώργο Αρσενάκο και την Panik αποκαλώντας τους οικογένεια, όλους τους παρισταμένους και τους δημιουργούς των τραγουδιών. Στη συνέχεια, πλαισιωμένος από τους μουσικούς του, παρουσίασε live όλα τα τραγούδια του album «Δέκα», αποσπώντας θερμό χειροκρότημα.

Η βραδιά ήταν ιδιαίτερη και για ακόμα έναν λόγο, καθώς παρούσα ήταν και η σύντροφος του δημοφιλούς καλλιτέχνη, Έφη, με την οποία σύντομα θα αποκτήσουν το πρώτο τους παιδί.

Παρόντες στο event ήταν άνθρωποι από τον χώρο της μουσικής όπως οι Ηλίας Βρεττός, Τάνια Μπρεάζου, Σωτήρης Γιαζιτζόγλου, Ανδρέας Βούλγαρης, Πάνος Μαλακός, Αγγελική Μακρυνιώτη, Χρήστος Χιώνης και Νίκος Χωρίτος, το team της Panik Records, δημοσιογράφοι και ραδιοφωνικοί παραγωγοί, καθώς και συγγενικά και φιλικά πρόσωπα του ταλαντούχου καλλιτέχνη, ο οποίος μάλιστα συμπληρώνει φέτος 10 χρόνια καριέρας.

Την εκδήλωση, που έγινε στο «Mezzo», όπου ο Αναστάσιος Ράμμος εμφανίζεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δίπλα στην Πέγκυ Ζήνα, παρουσίασε η Κατερίνα Ζαρίφη.

