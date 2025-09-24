Ο Αναστάσιος Ράμμος θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά – Oι λεπτομέρειες για την εγκυμοσύνη της συντρόφου του

Ο Αναστάσιος Ράμμος αναμένεται να γίνει πατέρας για πρώτη φορά σε λίγο καιρό και πλέει σε πελάγη ευτυχίας.

Τη χαρμόσυνη είδηση ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης (24.09.2025) η εκπομπή «Buongiorno» και ο δημοσιογράφος Χρήστος Λυσσέας, ενώ η Κατερίνα Ζαρίφη που είναι και φίλη του Αναστάσιου Ράμμου έδωσε πολλές λεπτομέρειες για την εγκυμοσύνη της συντρόφου του τραγουδιστή.

Ο Αναστάσιος Ράμμος και η σύντροφός του, Έφη, είναι εδώ και 1,5 χρόνο ζευγάρι. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε η Κατερίνα Ζαρίφη το ζευγάρι υπέγραψε σύμφωνο συμβίωσης και στη συνέχεια προγραμματίσει να κάνει και γάμο.

Τον Ιανουάριο του 2025 ο Αναστάσιος Ράμμος είχε μιλήσει στην κάμερα του «Happy Day» και αποκάλυψε ότι είναι ερωτευμένος και ότι έχει φανταστεί τον εαυτό του ως πατέρα.

«Είμαι πολύ ερωτευμένος αυτή την περίοδο. Είμαι σε σχέση και είμαι ερωτευμένος! Είμαι πολύ καλά! Δεν θέλω να μιλήσω για τη σχέση μου, αλλά είμαι πολύ καλά. Εύχομαι να βρεις κι εσύ έναν άνθρωπο στη ζωή σου, να είσαι ήρεμη, να τον αγαπάς και να σε κάνει να μη φοβάσαι. Έχω σκεφτεί τον εαυτό μου ως πατέρα, αλλά αυτά είναι σχέδια από… πάνω», είχε εξομολογηθεί.