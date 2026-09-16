Ο Απόστολος Γκλέτσος τραγουδά «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» και αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη

Λίγες ημέρες μετά το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο Απόστολος Γκλέτσος μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, τον δικό του αποχαιρετισμό.

Ο Απόστολος Γκλέτσος εμφανίζεται σε ένα βίντεο που δημοσιεύθηκε καθισμένος, έχοντας δίπλα του έναν μουσικό με την κιθάρα του, και τραγουδά την επιτυχία του Γιώργου Μαζωνάκη, το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά».

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Στη λεζάντα του βίντεο αρκέστηκε σε δύο μόνο λέξεις: «Καλό ταξίδι», κάνοντας σαφές πως η συγκεκριμένη ερμηνεία ήταν αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη προκάλεσε ένα πρωτοφανές κύμα συγκίνησης στον καλλιτεχνικό κόσμο. Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση της απώλειάς του, συνάδελφοί του γέμισαν τα social media με φωτογραφίες, κοινές αναμνήσεις και λόγια αγάπης για έναν καλλιτέχνη που άφησε το δικό του, απολύτως αναγνωρίσιμο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική.