Ο Άρης Μουγκοπέτρος παίζει ξανά κλαρίνο και συγκινεί τους followers του: «Είναι η πρώτη φορά μετά από 4 μήνες»

Ένα τάμα στην Παναγία είχε κάνει ο Άρης Μουγκοπέτρος και ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο (15.08.2025) έπαιξε για πρώτη φορά κλαρίνο μετά την περιπέτεια της υγείας του.

Έχουν περάσει 4 μήνες από τότε που ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου έχασε τα δάχτυλα του χεριού του από μία κροτίδα που εξερράγη ενώ την κρατούσε. Ο Άρης Μουγκοπέτρος από τότε ανεβαίνει έναν μεγάλο Γολγοθά, αλλά δεν έχει χάσει την πίστη του. Το πρωί της Παρασκευής, λοιπόν, ο γνωστός μουσικός δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο παίζει κλαρίνο και αφιερώνει το κομμάτι στη χάρη της Παναγίας.

«Σε ευχαριστώ Παναγία μου που ζω… Χρόνια πολλά από άκρη σε άκρη σε όλο τον κόσμο! Βοήθεια μας η Παναγία», έγραψε στην ανάρτησή του ο Άρης Μουγκοπέτρος.

«Καλημέρα σε όλους, χρόνια πολλά. Βοήθειά μας η Παναγία. Είμαι ο Άρης Μουγκοπέτρος και είχα τάξει στην Παναγία πως – εφόσον ζήσω μετά από αυτή την περιπέτεια – στις 15 Αυγούστου θα παίξω ένα τραγούδι για χάρη της κι ας είναι με το ένα χέρι μου.

Θα είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζω να παίξω κλαρίνο κι επειδή σας έχω πει στο παρελθόν ότι αυτή η σύνδεση που υπάρχει με εμένα και με εσάς μόνο τυχαία δεν είναι, θα ήθελα κι αυτό να το κάνουμε μαζί.

View this post on Instagram A post shared by Άρης Μουγκοπέτρος (@aris_mougopetros)

Συγχωρέστε με για κάποιο λάθος, είναι η πρώτη φορά που θα παίξω μετά από 4 μήνες. Χρόνια πολλά σε όλους», είπε συγκινημένος ο γνωστός μουσικός.

Αμέσως το βίντεό του γέμισε από θετικά σχόλια, ευχές και likes από τους διαδικτυακούς του φίλους.