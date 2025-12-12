Ο Bad Bunny «έφαγε» τούμπα στην σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας του

Ένα απρόοπτο είχε ο Bad Bunny κατά την διάρκεια της συναυλίας του στο στάδιο GNP Seguros της Πόλης του Μεξικό, όταν ο τραγουδιστής έφαγε μία επικίνδυνη γλίστρα πάνω στη σκηνή, προκαλώντας ανησυχία στους θαυμαστές του.

Ο 31χρονος Πουερτορικανός τραγουδιστής και ράπερ, Bad Bunny, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Μπενίτο Οκάσιο, βρισκόταν στη μέση του τραγουδιού του «Efecto» όταν συνέβη το περιστατικό στο Μεξικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καθώς περπατούσε στη σκηνή, ο κορυφαίος καλλιτέχνης για το 2025 στο Spotify, γλίστρησε και έπεσε προς τα πίσω και ελαφρώς στο πλάι.

Αντί να σηκωθεί αμέσως και να συνεχίσει την εμφάνισή του, κάθισε ήσυχα στη σκηνή, για να συνειδητοποιήσει τι είχε γίνει, πριν σηκωθεί ξανά.

Η τούμπα του τραγουδιστή συνέβη την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της περιοδείας του «Fechas Para El Tour 2025-2026». Το κοινό παρακολουθώντας την πτώση του θέλησε να κάνει τον καλλιτέχνη μάλλον να νιώσει καλύτερα και γι’ αυτό κανείς δεν σταμάτησε να τραγουδά, μέχρι εκείνος να συνεχίσει την ερμηνεία του τραγουδιού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Bad Bunny αφού σηκώθηκε και έπιασε και πάλι το μικρόφωνο, ευχαρίστησε τον κόσμο, αλλά και για την αγάπη που του έδειξαν.