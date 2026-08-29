Η Ρούλα Κορομηλά για τον ηλικιακό ρατσισμό: «Ηλικία λήξης έχουν τα προϊόντα, όχι οι γυναίκες»

Η Ρούλα Κορομηλά έχει τοποθετηθεί επανειλημμένα και με πολύ έντονο τρόπο ενάντια στον ηλικιακό ρατσισμό, στέλνοντας ηχηρά μηνύματα για τη σχέση των γυναικών με τον χρόνο. Επέλεξε να επανέλθει μέσα από το story που δημοσίευσε το βράδυ της Παρασκεύης 28 Αυγούστου του 2026.

Η Ρούλα Κορομηλά έγραψε πως: «Ηλικία λήξης έχουν τα προϊόντα, όχι οι γυναίκες». Οι λέξεις της αποτελούν μια ευθεία απάντηση στα κοινωνικά στερεότυπα. Η παρουσιάστρια στοχεύει για ακόμα μια φορά στην ενίσχυση της γυναικείας αυτοπεποίθησης.

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Η Ρούλα Κορομηλά έχει τονίσει ότι ο ηλικιακός ρατσισμός υπάρχει έντονα στον χώρο της τηλεόρασης. Η ίδια επιλέγει συχνά να ανεβάζει στα social media φωτογραφίες χωρίς φίλτρα ή υπερβολικό Photoshop. Έχει δηλώσει δημόσια πως δεν έχει κάνει λίφτινγκ.

Η παρουσιάστρια προτρέπει τις γυναίκες να μην κρύβουν το σώμα ή την ηλικία τους. Αντιμετωπίζει τον χρόνο με απόλυτη συμφιλίωση και υπερηφάνεια. Κάτι που φαίνεται και από το νέο της μήνυμα.

Το φετινό καλοκαίρι βρίσκει τη Ρούλα Κορομηλά σε ρυθμούς απόλυτης χαλάρωσης, ξεγνοιασιάς και έντονης επικοινωνίας με τους διαδικτυακούς της φίλους.