Ο Δημήτρης Λάλος υποδέχτηκε τον Δεκέμβριο με μία σπάνια πόζα: Οι ευχές για «καλό χειμώνα» στο πλευρό της Μαριλίτας Λαμπροπούλου

Ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της τηλεόρασης και της ζωής είναι χωρίς αμφιβολία η Μαριλίτα Λαμπροπούλου και ο Δημήτρης Λάλος. Οι δύο ηθοποιοί που πρωταγωνιστούν στη νέα επιτυχημένη σειρά του MEGA, «Μία νύχτα μόνο» που ήδη έχει αγαπηθεί από το κοινό.

Με αφορμή την έλευση του Δεκεμβρίου που μας έβαλε και «επισήμως» στην περίοδο του χειμώνα ο ταλαντούχος ηθοποιός μοιράστηκε μία φωτογραφία με τη σύντροφό του στο Instagram. Μάλιστα, ο Δημήτρης Λάλος που πόζαρε χαμογελαστός δίπλα στη Μαριλίτα Λαμπροπούλου ευχήθηκε στους followers του «Καλό χειμώνα».

O Δημήτρης Λάλος και η Μαριλίτα Λαμπροπούλου γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της σειράς «Σασμός» και λίγα χρόνια αργότερα – όταν τελείωσαν οι γάμοι τους με την Έλενα Μαυρίδου και τον Γιάννη Νταλιάνη αντίστοιχα – έγιναν ζευγάρι. Από την αρχή της σχέσης τους κρατούν χαμηλούς τόνους γύρω από την προσωπική τους ζωή και δε μοιράζεται στιγμές τους δημοσίως. Ωστόσο αυτή τη φορά ο γνωστός καλλιτέχνης έκανε μία εξαίρεση!

Το μεσημέρι της Τρίτης (02.12.2025), ο Δημήτρης Λάλος δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει δίπλα στην Μαριλίτα Λαμπροπούλου.

«Καλό χειμώνα λοιπόν να έχουμε με υγεία και καλοσύνη!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Οι δυο ηθοποιοί το πρωί της Δευτέρας (29.09.2025) βρέθηκαν στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» και μίλησαν στη Φαίη Σκορδά για όλα, με αφορμή τη συνεργασία τους στη νέα σειρά του Mega «Μια νύχτα μόνο».

«Με τον Δημήτρη όποτε παίζουμε μαζί πάντα νιώθουμε ότι κάτι συμβαίνει», είχε αναφέρει η Μαριλίτα Λαμπροπούλου, προσθέτοντας σε άλλο σημείο της συνέντευξης: «Τα εμπόδια τρέφουν το πάθος. Στη ζωή πιστεύω όμως ότι ο αληθινός έρωτας δεν χτίζεται με βάση τα εμπόδια. Δεν είναι απαραίτητο να πονέσεις».

«Η σχέση μας είχε δυσκολίες και ευκολίες και όμορφα πράγματα. Η ζωή δεν είναι μία περιπέτεια άλλωστε;», είχε πει με τη σειρά του ο Δημήτρης Λάλος.