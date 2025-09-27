Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στο zappit.gr: «Μου λείπουν πάρα πολύ οι γονείς μου, κάνω ότι έκαναν και κάθε χρονιά μου λείπουν και περισσότερο»

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος έκατσε στο τραπέζι του Buongiorno και έδωσε μία ενδιαφέρουσα και αποκαλυπτική συνέντευξη στον Γιώργο Σκρομπόλα, μιλώντας για την επαγγελματική του πορεία αλλά και για πολλές δυσκολίες που έχει περάσει στην προσωπική του ζωή.

Μέσα σε αυτή την αποκαλυπτική συνέντευξη του Δημήτρη Ουγγαρέζου ο ίδιος εκμυστηρεύεται, συγκινεί και εμπνέει. Ο ίδιος είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα στην ελληνική τηλεόραση και μετρά αρκετά χρόνια στην ψυχαγωγία. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος διακρίνεται για την αμεσότητα του, το επικοινωνιακό του χάρισμα, τη φυσικότητα του μπροστά στις κάμερες και την αυθεντικότητα στον λόγο του. Είναι ευέλικτος και ταλαντούχος, έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται σε κάθε τύπο εκπομπής και να συνδυάζει με μαεστρία τη σοβαρότητα με το χιούμορ. Δεν φοβάται να εκφράσει την άποψή του με ευθύτητα, ενώ πάντα δείχνει σεβασμό προς τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται.

«Η Φαίη Σκορδά είναι αδελφή μου»

Είναι έτσι ο χώρος που δεν μπορείς να κάνεις φίλους. Η Φαίη είναι ο μόνος άνθρωπος που είναι παραπάνω από φίλη, είναι οικογένεια. Έχουμε περάσει πάρα πολλά. Φίλος είναι αυτός που είναι δίπλα σου. Περνάτε καλά, περνάτε κακά, περνάτε σιωπές… Πέρασα τον χαμό των γονιών μου δίπλα της, τον χωρισμό από τη μεγαλύτερή μου σχέση δίπλα της… Το ότι η Φαίη είναι πάντα εκεί, είναι ο μόνος άνθρωπος τον οποίο μπορώ να χαρακτηρίσω φίλο μου σε αυτό τον χώρο.

«Το αν θα πάρω δική μου εκπομπή έχει αρχίσει να σαπίζει»

Έχει αρχίσει να γίνεται λίγο αστείο. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι’ αυτό, ισχύει και το δέχομαι έτσι όπως είναι. Δεν μπορώ να πω ότι με στενοχωρεί ή με κουράζει, έγινε, όλοι φταίμε γι’ αυτό. Ίσως εγώ που δεν πήρα την πρωτοβουλία στο παρελθόν όταν μου δόθηκε η ευκαιρία. Δεν το έχω μετανιώσει. Δεν είναι αυτοσκοπός μου. Δεν κοιμάμαι και ξυπνάω για να κάνω εκπομπή. Είμαι φιλόδοξος, ξέρω ότι θα γίνει κάποια στιγμή, αλλά δεν είναι το βασικό μου άγχος.

Το Σπάτα live έκανε 14% και κόπηκε ανεξήγητα.

“Μου έχουν πει συγγνώμη τα στελέχη του ΑΝΤ1”

Και μη με προκαλέσουν γιατί θα πω και τα ονόματά τους- που το κόψανε. Θέλανε 18%, ενώ εμείς κάναμε 14%, πρώτοι από τον ομοειδή ανταγωνισμό.

Ανέβηκε η μαϊμού στο δέντρο και φάνηκε ο ποπός της. Μετά τον covid φάνηκε πόσο κυνικά και πόσο ανταγωνιστικά ήταν τα πράγματα στην τηλεόραση και ό,τι δεν μας τραβάει το διώχνουμε. Δεν μου αρέσει ανθρώπινα, επαγγελματικά το κατανοώ.

Διαφωνούμε εδώ κατά καιρούς ότι είναι τοτέμ και είναι έλλειψη σεβασμού να πεις ότι έπεσε ο Γιώργος Παπαδάκης στα νούμερα.

«Αφού έπεσε ο Γιώργος Παπαδάκης στα νούμερα»

Αυτό αναιρεί το τι μεγάλο κεφάλαιο είναι ο Γιώργος Παπαδάκης στην τηλεόραση και στη δημοσιογραφία και ότι κανείς δεν θα μπορέσει να είναι όμοιός του; Αλλά τι να κάνουμε που επέλεξε να είναι στην αρένα την περσινή χρονιά και έκανε 2%, δεν ξέρω πόσο έκανε.

Επειδή έχουμε δοκιμαστεί με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και τον Θέμη Γεωργαντά και πραγματικά πρώτα κάνουμε παρέα, επειδή έχουμε βρει τους κώδικες θα ήταν ευχής έργο να κάναμε μαζί μια εκπομπή. Χαίρομαι πάρα πολύ τον Λάμπρο και χαίρομαι που χαίρομαι τον Λάμπρο.

«Τα επαγγελματικά μου έχουν κοστίσει στην προσωπική μου ζωή»

Αν είχα βρει έναν άνθρωπο και με είχε βρει ένας άνθρωπος, κι εγώ θα είχα ξεχάσει τα ωράρια. Πέρυσι κάποια στιγμή ερωτεύτηκα και δεν υπήρχε τίποτα. Την βρίσκεις την όρεξη και τον χρόνο αν θες.

Έχω έναν πανελίστα, ο οποίος θεώρησε κάποια στιγμή που είχαμε αντιπαρατεθεί –αυτό δείχνει το ποιόν του ανθρώπου. Μπορείς να με κατηγορήσεις για ό,τι θες, στα λέω κι εγώ, ότι έχω μεγάλη περιφέρεια, ότι είμαι αλλήθωρος, ότι είμαι ατάλαντος, πες ότι θες. Αλλά πως σκέφτεσαι από τα όπλα που έχεις στη φαρέτρα σου να βγάλεις το βέλος ότι είμαι μπακούρι και γράφει «μαγκούφης». Μιλάγαμε για τα τηλεοπτικά, τσακωθήκαμε για τα τηλεοπτικά και με λέει μαγκούφη.

«Οι γονείς μου, μού λείπουν πάρα πολύ»

Έχω δεθεί πολύ με τον Κούπερ. Όταν ανοίγω την πόρτα, ο πρώτος που έρχεται είναι αυτός και μαζί κοιμόμαστε, σχεδόν τα έχουμε. Αν πάθει κάτι ο Κούπερ δεν ξέρω τι θα κάνω. Εγώ δεν έσπασα ποτέ… Δεν εκφράστηκα ποτέ… Μου λείπουν πάρα πολύ οι γονείς μου και έχει συγκεντρώσει αυτό το σκυλί όλο τον πόνο και όλη τη στεναχώρια μου. Αν πάθει κάτι θα σπάσει αυτός ο κουμπαράς και πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνει. Να μην είναι κανένας εκεί εκείνη την ώρα. Είναι η πρώτη φορά που θα λείψω από τη δουλειά αν πάθει κάτι το σκυλί αυτό, γιατί κρατάει μέσα του ότι δεν έχω εκφράσει τόσα χρόνια για τους γονείς μου Τους μιλάω… Οι γονείς μου πια είμαι εγώ.

Μου λείπουν πάρα πολύ, κάνω ότι έκαναν, τις παραδόσεις, θα στολίσω, το Πάσχα, τα αβγά, τα κουλούρια, τις φανουρόπιτες, τα κάνω όλα. Και δεν έρχονται. Και κάθε χρονιά λείπουν και περισσότερο.

Προσπάθησαν κάποιοι άνθρωποι να αναπληρώσουν το κενό, δεν τους το επέτρεψα εγώ δυστυχώς. Έχω οικογένεια, τα ξαδέρφια μου που με φροντίζουν πολύ, έχω τον νονό μου, τη θεία μου… Δεν τους άφησα. Κάναμε πάντα κάποια οικογενειακά τραπέζια, προσπάθησα να το κάνω, δεν βγήκε, έλειπαν οι γονείς μου. Από ό,τι κατάλαβα, οι γονείς μου ήταν ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε μένα και όλη την οικογένεια.

«Θα ήθελα ο Ουγγαρέζος να μη βάζει εμπόδια στον Δημήτρη όταν όλα πάνε καλά»

Εγώ έχω το εξής πρόβλημα, όταν όλα είναι καλά, θα τα κάνω όλα μπάλα. Όταν δω νηνεμία, θα πάω και θα τα πλατσουρίσω όλα.

