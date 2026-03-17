Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου σκηνοθετεί τη Rosalia στο «La Perla» – Δείτε το βίντεο

Μια ξεχωριστή και ιδιαίτερη συνεργασία έκπληξη αποκαλύφτηκε. Από τη μία το μοναδικό μουσικό ταλέντο της Rosalia και από την άλλη το ιδιαίτερο σκηνοθετικό ταλέντο του ο Δημήτρης Παπαϊωάννου ενώθηκαν στην περιοδεία της «Lux».

Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου αποκάλυψε τη συνεργασία με τη Rosalia με μία ανάρτηση του στα social media από τη γαλλική πόλη Λυών.

Ο διεθνής χορογράφος και σκηνοθέτης μοιράστηκε με τους ακολούθους του στο Instagram πως σκηνοθέτησε για την περιοδεία το κομμάτι «La Perla», το οποίο κυκλοφόρησε το 2025.

«Είναι μία σκηνή που δημιούργησα για εκείνη. Ανυπομονώ», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Στη συνέχεια, ανέβασε βίντεο με τη χορογραφία, όπου η τραγουδίστρια περιβάλλεται από τους χορευτές της, χωρίς να φαίνονται τα πρόσωπά τους, παρά μόνο τα χέρια τους.

Η Rosalia φορούσε αρχικά μία λευκή μπλούζα που αργότερα αφαίρεσε και έμεινε με το εσώρουχο, μακριά φούστα και μαύρα γάντια.