Απογοητεύμενη η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μετά από μπότοξ που έκανε. Η αμερικανίδα σταρ ανέβασε ένα βίντεο στο Instagram, προειδοποιώντας τους ακολούθους της να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Σε βίντεο που δημοσίευσε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς την Παρασκευή (07.08.2026) στο Instagram, η τραγουδίστρια ανέφερε ότι για περίπου τέσσερις εβδομάδες παρατηρούσε πτώση στο αριστερό της βλέφαρο, την οποία απέδωσε στην ποσότητα του υλικού που τοποθετήθηκε στην περιοχή κατά τη διάρκεια του μπότοξ που έκανε.

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«Ο γιατρός έβαλε τόσο πολύ υγρό στο αριστερό μάτι, που έγινε έτσι», είπε, δείχνοντας στους ακολούθους της το σημείο.

Όπως εξήγησε, πρόσφατα άρχισε να επανέρχεται στην κανονική του εικόνα, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία «τόσο ντροπιαστική».

Η 44χρονη τραγουδίστρια απευθύνθηκε στη συνέχεια σε όσες γυναίκες επιλέγουν το μπότοξ, λέγοντας: «Κορίτσια, πρέπει να είστε προσεκτικές αν κάνετε μπότοξ. Αυτοί οι άνθρωποι και αυτοί οι γιατροί μπορούν πραγματικά να σας καταστρέψουν τα μάτια.

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Να προσέχετε αυτούς τους ανθρώπους. Να προσέχετε το σώμα σας, γιατί είναι δικό σας και σας ανήκει. Αυτό είναι όλο». Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε χαρακτηριστικά: «Δεν μπορείς να εμπιστευτείς κανέναν».

Σύμφωνα με τον υπαρχηγό της οργάνωσης Μπασίτζ, Κασέμ Κουραϊσί «στο μέλλον» θα δημοσιοποιηθεί νέο βίντεο με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ «μεταξύ ανθρώπων κι έξω στους δρόμους, όπως επίσης, σε συναντήσεις με διοικητές των ενόπλων δυνάμεων».