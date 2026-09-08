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Ο DJ Axwell ξάφνιασε το κοινό του στο ΟΑΚΑ παίζοντας Κωνσταντίνο Αργυρό

Ο διεθνούς φήμης DJ «πάντρεψε» τους ηλεκτρονικούς ήχους με το υπερεπιτυχημένο ζεϊμπέκικο «Αθήνα Μου» του Έλληνα τραγουδιστή
Κωνσταντίνος Αργυρός
O Κωνσταντίνος Αργυρός / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
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Μια απίστευτη στιγμή συνέβη στην εμφάνιση του Σουηδού σταρ DJ Axwell στο Primer Festival στο ΟΑΚΑ, καθώς ο Axwell έπαιξε στα sets του Κωνσταντίνο Αργυρό, ξαφνιάζοντας ευχάριστα τους πάντες.

Ο διεθνούς φήμης DJ και παραγωγός, μέλος των εμβληματικών Swedish House Mafia, επιφύλασσε μια τεράστια έκπληξη για το ελληνικό κοινό το βράδυ της Δευτέρας (07.09.2026), καθώς στο αποκορύφωμα της εμφάνισής του «πάντρεψε» τους ηλεκτρονικούς ήχους με το υπερεπιτυχημένο ζεϊμπέκικο «Αθήνα Μου» του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Το κατάμεστο ΟΑΚΑ ξέσπασε σε επευφημίες και άρχισε να τραγουδά το «Αθήνα Μου», ενώ το στιγμιότυπο κατέκλυσε τα social media και έγινε μία από τις viral στιγμές του φετινού Primer Music Festival

Η επιλογή του Axwell επιβεβαίωσε για ακόμα μια φορά τη δυναμική της μουσικής του Κωνσταντίνου Αργυρού, τη στιγμή μάλιστα που ο Έλληνας καλλιτέχνης κάνει sold out εμφανίσεις σε εμβληματικούς χώρους ανά τον κόσμο και το πρόσφατο album του «Καμπάνες» έγινε το πρώτο ελληνόφωνο album που κατέκτησε το no1 στο Sales Chart του αμερικανικού Billboard.

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