Αιμίλιος Χειλάκης για Αθηνά Μαξίμου: «Ονειρεύομαι να γεράσουμε μαζί σε ένα μέρος σαν τα Κύθηρα»

Ο Αιμίλιος Χειλάκης βρέθηκε το πρωί της Τρίτης (08.09.2026) στο «Πρωίαν σε είδον» και μίλησε για τη σχέση του με την Αθηνά Μαξίμου.

Ο Αιμίλιος Χειλάκης αναφέρθηκε και στα τα σχέδιά του για το μέλλον μαζί με την Αθηνά Μαξίμου, εκφράζοντας την επιθυμία να γεράσουν μαζί σε ένα μέρος όπως τα Κύθηρα.

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«Ονειρεύομαι με έναν τρόπο να γεράσω με την Αθηνά σε ένα μέρος σαν τα Κύθηρα. Εγώ ονειρεύομαι να γεράσω με την Αθηνά και σε ένα μέρος σαν τα Κύθηρα. Τώρα το τι θα μας επιτρέψει η ζωή και πώς θα τα φέρουν οι κύκλοι των εργασιών και των προσωπικών σχέσεων, αλλά και των προσωπικών διαβουλεύσεων, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.

Εμείς όμως, θα θέλαμε πάρα πολύ κάποια στιγμή να αρχίσουμε να περνάμε περισσότερο χρόνο στα Κύθηρα παρά εδώ. Εγώ είμαι 56 χρονών, θα τα κλείσω τον Δεκέμβριο. Θέλω τα ποιοτικά χρόνια της ζωής μου να τα περάσω σε ένα μέρος που δεν θα έχω το άγχος να αποδείξω κάτι» δήλωσε ο ηθοποιός σε συζήτηση για το μέλλον του, λίγο πριν κλείσει τα 56, πώς έχει ονειρευτεί να είναι η ζωή του τα επόμενα χρόνια.

Ο Αιμίλιος Χειλάκης και η Αθηνά Μαξίμου αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της υποκριτικής τέχνης και έχουν καταφέρει εδώ και 22 χρόνια να είναι μαζί να πορεύονται μονιασμένοι και ευτυχισμένοι.