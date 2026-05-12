Ο Έρικ Κλάπτον διέκοψε τη συναυλία του στην Μαδρίτη αφού θεατής του πέταξε θήκη βινυλίου στη σκηνή

Μετά το περιστατικό, ο καλλιτέχνης αποχώρησε από τη σκηνή χωρίς να επιστρέψει ολοκληρώνοντας απότομα τη συναυλία
Έρικ Κλάπτον / Britta Pedersen/dpa via AP
Ο Έρικ Κλάπτον διέκοψε τη συναυλία του στην Μαδρίτη καθώς ένας εκ των θεατών του πέταξε ένα αντικείμενο.  

Κάμερα από κινητό, αμέσως μετά το «Cocaine» που τραγούδησε, δείχνει τον σπουδαίο καλλιτέχνη Έρικ Κλάπτον να κατευθύνεται προς την άκρη της σκηνής στη διάρκεια της συναυλίας του, όταν κάποιος του πέταξε ένα αντικείμενο, θήκη δίσκου βινυλίου κατά μαρτυρίες.

Για λίγα δευτερόλεπτα ο Κλάπτον σάστισε, ενώ το κοινό άρχισε να αποδοκιμάζει το πρόσωπο που του πέταξε το αντικείμενο.

Ο τραγουδιστής, που έβγαινε εκείνη τη στιγμή για ένα μίνι διάλειμμα, αποφάσισε να μην επιστρέψει φανερά εκνευρισμένος.

Λίγες ώρες μετά το περιστατικό, τα βίντεο από τη στιγμή του χτυπήματος άρχισαν να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, με πολλούς θαυμαστές να εκφράζουν την οργή τους για τη συμπεριφορά του θεατή

