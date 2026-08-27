Χάρι Στάιλς για Ντόλι Πάρτον κατά τη διάρκεια συναυλίας του στη Νέα Υόρκη: «Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ»

Ο Χάρι Στάιλς (Harry Styles) απέτισε έναν συγκινητικό φόρο τιμής στην εμβληματική σταρ της κάντρι μουσικής, Ντόλι Πάρτον (Dolly Parton), η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συναυλίας του στο πλαίσιο της sold-out 30ήμερης διαμονής του στο «Madison Square Garden» της Νέας Υόρκης, ο Χάρι Στάιλς διέκοψε τη ροή του προγράμματός του για να τιμήσει τη μνήμη της Ντόλι Πάρτον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απευθυνόμενος στο γεμάτο στάδιο, δήλωσε: «Θέλω να πω ένα σωστό “ευχαριστώ” σε όλους τους μουσικούς που με ενέπνευσαν όλα αυτά τα χρόνια. Ντόλι, σε αγαπάμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ».

Αμέσως μετά τα λόγια του, άρχισε να παίζει από τα ηχεία του σταδίου η αυθεντική ηχογράφηση της μεγάλης επιτυχίας της Πάρτον, «I Will Always Love You». Ο Στάιλς ζήτησε από τους 20.000 θεατές να χορέψουν και να τραγουδήσουν, με το στάδιο να φωτίζεται από χιλιάδες φλας κινητών τηλεφώνων.

Ανάμεσα στο κοινό που τραγουδούσε συγκινημένο το κομμάτι, εντοπίστηκαν ηθοποιοί και προσωπικότητες όπως η Drew Barrymore και η Gayle King.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κίνηση του Χάρι Στάιλς προστίθεται στο παγκόσμιο κύμα συγκίνησης και στους αμέτρητους φόρους τιμής από κορυφαίους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής για την απώλεια της θρυλικής τραγουδίστριας.

Harry Styles pays tribute to Dolly Parton during Night 1 of his tour at MSGhttps://t.co/VJeM23FKhW pic.twitter.com/ANjTm5D8CY — Variety (@Variety) August 27, 2026

Υπενθυμίζεται πως για την «βασίλισσά» τους, οι λάτρεις της μουσικής κάντρι άνοιξαν και βιβλίο συλλυπητηρίων στο Country Hall of Fame.