Lifestyle

Ιωάννα Τούνη: «Δεν θα τους άλλαζα ποτέ και για κανέναν» έγραψε η επιχειρηματίας σε νέο βίντεο από τις Μαλδίβες

«Οι καιροί αλλάζουνε μα οι άνθρωποι που νιώθω ο εαυτός μου 100% ποτέ», έγραψε η Ιωάννα Τούνη πάνω στο βίντεο
Ιωάννα Τούνη
Ιωάννα Τούνη / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
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Η Ιωάννα Τούνη πέρασε μέρος του φετινού καλοκαιριού στις Μαλδίβες και λίγες μέρες μετά την επιστροφή της, αποφάσισε να δημοσιοποιήσει ακόμα ένα βίντεο από τον εξωτικό προορισμό. Αυτή τη φορά δεν επέλεξε να εστιάσει στα όμορφα τοπία αλλά στην αξία που έχουν για την ίδια, οι αγαπημένοι της άνθρωποι. Εκείνοι που την στηρίζουν, την φροντίζουν και την κάνουν να αισθάνεται όμορφα.

Η Ιωάννα Τούνη ταξίδεψε στις Μαλδίβες με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, τον γιο της Πάρη και φίλους της. Το νέο βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok συνοδεύεται από ένα μήνυμα που φαίνεται να αφορά τη διαχρονική αξία ορισμένων ανθρώπινων σχέσεων.

«Οι καιροί αλλάζουνε μα οι άνθρωποι που νιώθω ο εαυτός μου 100% ποτέ», έγραψε πάνω στο βίντεο.

Στη λεζάντα της ανάρτησης θέλησε να συμπληρώσει το συγκεκριμένο μήνυμα, δείχνοντας πως για εκείνη υπάρχουν άνθρωποι που, ανεξάρτητα από τις αλλαγές που φέρνει ο χρόνος, παραμένουν σημαντικοί στη ζωή της. «Και δεν θα τους άλλαζα ποτέ και για κανέναν», σημείωσε χαρακτηριστικά.

@j.touni

Και δεν θα τους άλλαζα ποτέ και για κανέναν🥹 #jtouni #viral #fyp #bestfriends #foryoupage

♬ OI KAIROI ALLAZOUNE – Saske

Όλα αυτά λίγες μέρες μετά την επιστροφή της Ιωάννας Τούνη στη Θεσσαλονίκη. Η επιχειρηματίας ταξίδεψε στις Μαλδίβες με τον γιο και τον σύντροφό της και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της, μοιράστηκε εικόνες από την εμπειρία της.

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