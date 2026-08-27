Άνι Λένοξ για Ντόλι Πάρτον: Ήταν τόσο επιβλητική που μπορούσε να γεμίσει 10 στάδια ποδοσφαίρου

Η Άνι Λένοξ (Annie Lennox) θυμάται τη στιγμή που βρέθηκε στη σκηνή με τους Eurythmics δίπλα στη Ντόλι Πάρτον (Dolly Parton). Ήταν η χρονιά που το συγκρότημα εντάχθηκε στο Rock and Roll Hall of Fame μαζί με την εμβληματική σταρ της κάντρι, στην πρώτη της μάλιστα υποψηφιότητα.

«Στις 5 Νοεμβρίου 2022, οι Eurythmics είχαν την αξέχαστη εμπειρία να ερμηνεύσουν το “Jolene” μαζί με τη θρυλική Ντόλι Πάρτον, πλαισιωμένοι από μια εξαιρετική ομάδα καλλιτεχνών όπου όλοι έλαβαν τη δική τους θέση στο Hall of Fame», σημείωσε σε δήλωσή της στον Guardian η Άνι Λένοξ, αναφερόμενη στην ιστορική βραδιά της τελετής ένταξης που πραγματοποιήθηκε στο θέατρο Microsoft του Λος Άντζελες.

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Περιγράφοντας την πρώτη τους συνάντηση η πολυβραβευμένη με Grammy καλλιτέχνις υπογράμμισε: «Όταν φτάσαμε στη γενική πρόβα εκείνη βρισκόταν ήδη εκεί, στο κέντρο της σκηνής, μια εκπληκτικά μικροκαμωμένη φιγούρα με ψηλοτάκουνες μπότες που προκαλούσαν ζάλη, ροκ στυλ, ντυμένη με ένα μαύρο σύνολο που τόνιζε τη σιλουέτα της στολισμένο με ασημένιες αλυσίδες.

Όσο μικροκαμωμένη κι αν ήταν, η παρουσία της ήταν τόσο επιβλητική που μπορούσε να γεμίσει 10 στάδια ποδοσφαίρου».

Και κατέληξε: «Ήταν ζεστή και ευχάριστη με ένα εξαιρετικά καυστικό και εύστοχο χιούμορ. Νιώσαμε όλοι ιδιαίτερα τυχεροί που συμμετείχαμε σε εκείνη την ερμηνεία του τραγουδιού. Ήταν μια ξεχωριστή στιγμή χωρίς βάθρα στον ορίζοντα… εκτός από εκείνο που δημιουργήσαμε για την ίδια εκείνο το βράδυ. Αναπαύσου με δύναμη Ντόλι Πάρτον!».