O Φοίβος αποκάλυψε την ιστορία πίσω από το τραγούδι «Χριστούγεννα» της Δέσποινας Βανδή

Ο γνωστός δημιουργός μεγάλων επιτυχιών, ο Φοίβος, θέλησε να αποκαλύψει λόγω των ημερών την ιστορία του διάσημου τραγουδιού του «Χριστούγεννα» που ερμήνευσε η Δέσποινα Βανδή.

Όπως είπε, μέσω ενός βίντεο που δημοσίευσε την Τετάρτη (24.12.2025) στο TikTok, του δημιουργήθηκε η επιθυμία να γράψει ένα κομμάτι για τα Χριστούγεννα, ενώ βρισκόταν στη Νέα Υόρκη. Εκεί έβλεπε τα ζευγαράκια και ένιωθε τη μοναξιά να τον «χτυπά», έτσι εμπνεύστηκε τους στίχους που ερμήνευσε με επιτυχία η Δέσποινα Βανδή.

«Την Παραμονή των Χριστουγέννων ταξίδευα στο εξωτερικό και στις χώρες που επισκεπτόμουν άκουγα διάφορα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, που έδιναν έναν ιδιαίτερο τόνο στο εορταστικό κλίμα της συγκεκριμένης περιόδου», αφηγείται ο Φοίβος.

«Περπατώντας στη χιονισμένη Νέα Υόρκη, μου ήρθε η ιδέα να γράψω ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι για να έχουμε το δικό μας σήμα κατατεθέν. Έπειτα διανύθηκε μια μεγάλη απόσταση και δεν πίστευα ότι θα γίνει όσο πετυχημένο έγινε».

«Στα μέσα εκείνου του καλοκαιριού, μετά τη Νέα Υόρκη, έπρεπε να γράψω τους στίχους. Αποφάσισα να το δώσω στη Δέσποινα, που τότε φτιάχναμε τον δίσκο της. Ήθελα μέσα από τους στίχους να μεταφέρω αυτήν τη μελαγχολία που ένιωθα, βγαίνοντας από τα στούντιο να βλέπω ζευγαράκια πιασμένα χέρι – χέρι να απολαμβάνουν το μαγικό κλίμα των Χριστουγέννων, το οποίο εγώ αγνοούσα μέχρι τότε. Για αυτό στο τέλος του δεύτερου κουπλέ λέω ότι πονάει πολύ η μοναξιά», αποκάλυψε ο Φοίβος.

«Ξεκινώντας τη δική μου οικογένεια, η γυναίκα μου μου έμαθε ότι Χριστούγεννα ευτυχισμένα δεν γίνονται χωρίς εκείνη», δήλωσε ακόμα ο γνωστός καλλιτέχνης.