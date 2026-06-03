Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο – «Είμαι ανακουφισμένος» είπε ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ παρέμεινε στο νοσοκομείο για 5 ημέρες, με την κατάσταση της υγείας του να βελτιώνεται κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Οι γιατροί αποφάσισαν να του δώσουν εξιτήριο το απόγευμα της Τρίτης 2 Ιουνίου, με τον 56χρονο να επιστρέφει στο σπίτι του.

Όπως ανέφερε ο ξάδερφός του και διοικητής στο Ασκληπιείο της Βούλας, Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ είναι ευδιάθετος. Ο ίδιος δήλωσε χαρούμενος και ανακουφισμένος από το γεγονός πως όλα πήγαν καλά κατά τη διάρκεια της νοσηλείας.

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Ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης είπε αναλυτικά: «Ο ασθενής Γιάννης Παπαμιχαήλ εξήλθε εχθές του νοσοκομείου νωρίς το απόγευμα, αφού όλες οι κλινικές, εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις απέδειξαν τη σημαντική βελτίωση και την επαναφορά σε όλους τους φυσιολογικούς δείκτες.

Ως Αιμίλιος και με το γνώρισμα πλέον του ανθρώπου που έχουμε μεγαλώσει μαζί και ως στενότερος συγγενής, βέβαια μόνο χαρούμενος και ανακουφισμένος. Είμαστε όλη η οικογένειά κοντά του. Είναι το καταφύγιο η οικογένεια πάντα σε κάθε δυσκολία. Ο Γιάννης είναι ευδιάθετος, σε εξαιρετική κατάσταση».

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ είχε κάνει δύο διαφορετικές αναρτήσεις σε Facebook και Instagram, για να ξεκαθαρίσει ότι βρέθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, καθώς κυκλοφορούσαν ψευδή δημοσιεύματα για την υγεία του.