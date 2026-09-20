Ο Γιάννης Πάριος αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη – «Ήταν ένα υπέροχο, τίμιο παιδί, τον εκτιμούσαμε»

Ο Γιάννης Πάριος βρέθηκε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, όπου πραγματοποίησε μια ξεχωριστή συναυλία στο Θέατρο Δάσους, μέρος της οποίας αποφάσισε να αφιερώσει στον Γιώργο Μαζωνάκη για τον οποίο μίλησε συγκινημένος.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο σπουδαίος ερμηνευτής, Γιάννης Πάριος, θέλησε να μοιραστεί με το κοινό την στιγμή της γνωριμίας του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή, ενώ αποκάλυψε και την ιστορία πίσω από το τραγούδι «Ποτέ Ποτέ» που είχε γράψει για εκείνον.

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«Όταν τον γνώρισα ήταν ένα υπέροχο, τίμιο παιδί. Και επειδή εγώ με τη μάνα μου, πέραν από τους τραγουδιστές που τραγουδάνε καλά ή δεν τραγουδάνε καλά, είναι πιο σπουδαίο να εκτιμάς έναν άνθρωπο παρά να τον αγαπάς. Αυτόν τον άνθρωπο τον εκτιμούσαμε. Γιατί; Γιατί ήταν ταλαιπωρημένος πολύ. Είχε πει “γράψε μου ένα τραγούδι, ρε Γιάννη”. “Θα σου γράψω”, του λέω. Κάποιος κοινός μας φίλος από δω, από τη Θεσσαλονίκη, μου το ζήτησε και του λέω θα του γράψω. Του γράφω.

Του λέει σου έχει γράψει ο Γιάννης ένα τραγούδι. Λέει, το περιμένω, ααα κάπου εδώ. Επειδή είχε κι άλλα στο μυαλό του, το ξέχασε. Ε, τι να κάνω; Κι εγώ το έβαλα στο δικό μου δίσκο. Και όταν πέρασε ο καιρός, το ακούει από εμένα και λέει στον τύπο, στον άνθρωπο, στον φίλο μου, στον κοινό μας φίλο, στον Σάββα, του λέει, Σάββα πες στο Γιάννη θέλω να το ξαναπώ. Τι να του πω; Γιατί για σένα ήταν αυτό το τραγούδι. Αυτό ήταν το τραγούδι της ζωής σου. Δεν είχε σχέση με τον έρωτα αλλά με την ανθρώπινη καλοσύνη» ανέφερε ο Γιάννης Πάριος.

«Μπορώ να το πω; Έχω γράψει κι εγώ πολλά τραγούδια, αλλά αυτό το τραγούδι επειδή ξέρω ότι ήταν το αγαπημένο του, θα το πω…», πρόσθεσε ο Γιάννης Πάριος, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη και τη σχέση εκτίμησης που είχαν αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια.