Γιώργος Παυριανός για Γιώργο Μαζωνάκη: «Μπήκε μία μέρα στο καμαρίνι μου και μου έδωσε 1 εκατ. δραχμές»

Ακόμα μία ιστορία με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Μαζωνάκη αποκάλυψε ο Γιώργος Παυριανός σε αφιέρωμα του ΣΚΑΪ για τον τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή τόσο άδικα, σε ηλικία 54 ετών.

Ο στιχουργός, Γιώργος Παυριανός που έχει γράψει πολλές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του καλλιτέχνη, μίλησε το βράδυ του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου για τη ημέρα που μπήκε στο καμαρίνι του Γιώργου Μαζωνάκη και εκείνος του πρόσφερε χρήματα για να τον στηρίξει και να τον ευχαριστήσει για τη συνεργασία τους.

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Όπως αποκάλυψε ο Γιωργος Μαζωνάκης του έδωσε ένα εκατομμύριο δραχμές, όμως για τον ίδιο η πράξη αυτή δεν είχε να κάνει μόνο με τα χρήματα.

«Ένα βράδυ, όπως μπαίνω στο καμαρίνι του, μου λέει “Παύρι, αυτό για σένα” και μου πετάει έναν φάκελο. Μέσα στον φάκελο είχε ένα εκατομμύριο δραχμές… Λέω “Γιώργο μου, με εκπλήσσεις ευχάριστα και από δω και πέρα, ό,τι θέλεις, για σένα εγώ θα καθαρίζω”. Τα πήρα. Ήταν ένα εκατομμύριο δραχμές, δεν θα τα έπαιρνα; Ήταν ένα εκατομμύριο αγάπη, ψυχές και αισθήματα που είχε ο Γιώργος», είπε ο στιχουργός.

Ο Γιώργος Παυριανός είναι ο στιχουργός των τραγουδιών «Παιδί της νύχτας» και «Αλλάξανε τα πλάνα μου», που αγαπήθηκαν πολύ όχι μόνο από τον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά και από τον κόσμο.

Σε προηγούμενη ανάρτησή του αποκάλυψε πως ετοίμαζε μάλιστα μία ακόμη επιτυχία με τον τραγουδιστή. Ωστόσο δεν πρόλαβαν ποτέ να ολοκληρώσουν αυτή τη συνεργασία για το τραγούδι «Είδα τον Χριστό φαντάρο», το οποίο δεν κατάφεραν να ηχογραφήσουν.