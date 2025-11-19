Ο Γιάννης Σμαραγδής για τον θάνατο της γυναίκας του: «Έπεσα στα πατώματα, 6 μήνες κοίταζα το ταβάνι»

Μία συνέντευξη από καρδιάς έδωσε ο Γιάννης Σμαραγδής και αναφέρθηκε στον χαμό της αγαπημένης τους συζύγου του, Ελένης.

Ο καταξιωμένος σκηνοθέτης ήταν καλεσμένος την Τετάρτη (19.11.2025) στην εκπομπή «Buongiorno» και μίλησε για όλα στη Φαίη Σκορδά με αφορμή τη νέα του ταινία για τη ζωή του Ιωάννη Καποδίστρια. Ο Γιάννης Σμαραγδής αναφέρθηκε στην απώλεια της γυναίκας του, αναφέροντας ότι έπεσε στα πατώματα και για 6 μήνες κοίταζε το ταβάνι.

Στην αρχή της συζήτησης ο Γιάννης Σμαραγδής αναφέρθηκε στην πίστη και στις έννοιες του καλού και του κακού, τονίζοντας: «Εμείς οι άνθρωποι έχουμε ένα στοιχείο κοινό. Ένα φως που είναι μέρος του θείου φωτός. Αυτό σου δίδεται και σου δίδονται ορισμένα στοιχεία, όμως το πως θα πορευτείς και εν τέλει τι ίχνος θα αφήσεις εξαρτάται από τον τρόπο που ο άνθρωπος θα τοποθετηθεί ανάμεσα στο καλό και στο κακό. Σου δίνει τα δύο το θείο και εσύ στην πορεία θα επιλέξεις που θα πας».

«Δεν χάνεται τίποτα από το σύμπαν. Θα σας πω κάτι για τον Βαγγέλη Παπαθανασίου και τον Μίκη Θεοδωράκη. Και οι δύο μιλούσαν για το σύμπαν και τη συμπαντική αρμονία. Το πρόσωπο της αρμονίας είναι η ομορφιά, η καλοσύνη. Ο Θεοδωράκης έλεγε για το σύμπαν από τη μεριά του γήινου ανθρώπου. Ο Παπαθανασίου έλεγε το ίδιο πράγμα, αλλά σαν να συνομιλεί με το θείο απευθείας», δήλωσε ακόμα.

Αμέσως μετά, ο Γιάννης Σμαραγδής μίλησε για τη σύζυγό του, Ελένη, με την οποία έζησαν μαζί 54 χρόνια.

«Όλοι έχουμε έναν άγγελο. Εγώ δίπλα μου είχα τη γυναίκα μου, την Ελένη. Την ταινία “Καποδίστριας της την αφιερώνω”. Το σενάριο είχε γραφτεί 70 φορές. Την τελευταία φορά είπε “Γιάννη, αυτή θα είναι η καλύτερή μας ταινία” και “έφυγε”. Έπεσα στα πατώματα, 6 μήνες κοίταζα το ταβάνι.

Ήταν ξαφνικό όταν έφυγε, αλλά αυτή το ήξερε. Όταν έκανα κάποιες παρασπονδίες με κοίταζε και μου έλεγε “μην νομίζεις ότι δεν ξέρω τι κάνεις”.

Δεν έφυγα ποτέ, αλλά αυτή η δουλειά που κάνουμε έχει πολλούς πειρασμούς. Έμπαινα σε πειρασμούς και με συγχωρούσε. Αν δεν είχε εμφανιστεί η Ελένη στη ζωή μου δεν θα έκανα τίποτα από όλα αυτά που έχω κάνει», εξομολογήθηκε ο Γιάννης Σμαραγδής.