Ο Γιάννης Σμαραγδής για τον θάνατο της γυναίκας του: «Η Ελένη ήταν η δύναμη μου – Η απώλεια της με είχε βυθίσει σε κατάθλιψη»

«Δεν υπήρχε άνθρωπος που την έχει γνωρίσει να έχει πει κακή κουβέντα για εκείνη», είπε ο σκηνοθέτης
Ο σκηνοθέτης, Γιάννης Σμαραγδής, κάθισε στον καναπέ του «Στούντιο 4» την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025 και μίλησε για τη δύσκολη απώλεια της συζύγου του, Ελένη Σμαραγδή, αλλά και για την ταινία «Καποδίστριας» την οποία σκηνοθέτησε και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 25 του μήνα.

Ο γνωστός σκηνοθέτης, Γιάννης Σμαραγδής είπε αρχικά «Δεν ήταν καθόλου σίγουρο ότι θα τελειώσει η ταινία, ήταν ένα θαύμα. Είχε ολοκληρωθεί ένα μέρος, κάναμε γυρίσματα για μια εβδομάδα, δεν είχαμε χρήματα και σταματήσαμε».

«Όταν ξεκίνησα είχα τις υποσχέσεις μόνο. Είχα οργανωθεί, ακόμα και όταν υπήρξαν απειλές να μην κάνω την ταινία. Είναι η δεύτερη φορά στη ζωή που ενεργοποιώ το ελληνικό μου αίσθημα και είχα απειλές θανάτου», τόνισε ο σκηνοθέτης.

Στη συνέχεια, ο Γιάννης Σμαραγδής μίλησε και για την κρατική χρηματοδότηση του «Καποδίστρια». Όπως αποκάλυψε, υπήρξε απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για χρηματοδότηση ύψους 1.200.000 ευρώ, η οποία όμως δεν υλοποιήθηκε ποτέ.

«Πήγα στο Υπουργείο Ανάπτυξης για την τυπική υπογραφή, επί Άδωνι Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης έφυγε χωρίς να το υπογράψει. Μετά ήρθε ένας καινούργιος στη θέση του και αδιαφόρησε», εξήγησε ο Γιάννης Σμαραγδής.

Τέλος, ο Γιάννης Σμαραγδής δεν έκρυψε τη συναισθηματική του φόρτιση, μιλώντας και για την απώλεια της συζύγου του. «Η Ελένη ήταν η δύναμη μου. Η απώλεια της με είχε βυθίσει σε κατάθλιψη. Ότι έχω κάνει στη ζωή μου το οφείλω στην Ελένη. Η σύζυγος μου θα είναι η περήφανη για την ταινία μου. Δεν υπήρχε άνθρωπος που την έχει γνωρίσει να έχει πει κακή κουβέντα για εκείνη», κατέληξε ο σκηνοθέτης.

Η σύζυγος του σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή, Ελένη Σμαραγδή, έφυγε από τη ζωή στις 15 Ιουλίου 2022, σε ηλικία 73 ετών.

