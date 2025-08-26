Ο Γιάννης Σπαλιάρας και η σύντροφός του Αγγελική σκέφτονται τον γάμο – «Ήδη συγκατοικούμε»

Ο Γιάννης Σπαλιάρας διανύει μια ξεχωριστή περίοδο στην προσωπική του ζωή και προχωράει με την σύντροφό του Αγγελική. «Υπάρχει το ενδεχόμενο να κάνω το επόμενο βήμα, το σκεφτόμαστε» λέει χαρακτηριστικά ο ηθοποιός, που έκανε καριέρα και ως μοντέλο στο παρελθόν.

Ο Γιάννης Σπαλιάρας σε συνέντευξη που έδωσε τις προηγούμενες ημέρες στην εφημερίδα Espresso και τη δημοσιογράφο, Σπυριδούλα Τριάντου, παραδέχθηκε πως ο γάμος είναι κάτι που συζητάνε σοβαρά με τη σύντροφό του, Αγγελική.

«Η Αγγελική είναι πολύ διαφορετική από τις κοπέλες που έχω γνωρίσει. Είναι πιο ανεξάρτητη, και από την αρχή μού έδωσε την αίσθηση πως είναι ένας άνθρωπος που είναι δίπλα μου για τον Γιάννη και όχι για τον Σπαλιάρα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολλοί επώνυμοι έχουν ανασφάλειες, και αυτό γιατί δυστυχώς πολλοί μας θέλουν όχι γι’ αυτό που είμαστε στην πραγματικότητα», δηλώνει ο Γιάννης Σπαλιάρας.

Τον γάμο τον σκέφτεστε;

«Τον σκεφτόμαστε, χωρίς να έχουμε μπει στη διαδικασία να πούμε συγκεκριμένα πράγματα, αλλά όσο περνάει ο καιρός και βλέπουμε ότι είμαστε καλά μαζί ερχόμαστε πιο κοντά και μας έχει περάσει απ’ το μυαλό. Με την Αγγελική, άλλωστε, μένουμε μαζί από την πρώτη στιγμή. Συγκατοικούμε», απαντά ο Γιάννης Σπαλιάρας.

Το γνωστό μοντέλο και ηθοποιός βρίσκεται σε σχέση με την αγαπημένη του τα τελευταία δύο περίπου χρόνια. Ωστόσο, έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση τον Ιανουάριο του 2024, σε ένα πάρτι που διοργάνωσε εκείνος στη Γλυφάδα για την ονομαστική του εορτή.

«Γενικά επιλέγουμε να μην είμαστε συχνά μπροστά στις κάμερες, αλλά σήμερα λόγω γιορτής αποφασίσαμε να τα πούμε από κοινού. Η Αγγελική δεν είναι στο χώρο μας, οπότε δεν έχει αυτή την άνεση όταν βγαίνει μπροστά στις κάμερες. Ζούμε φυσιολογικά όπως όλα τα ζευγάρια. Είχα επιλέξει να μην εμφανίζομαι με την κοπέλα μου, αλλά μετά από ένα χρόνο βγήκε φυσιολογικά η σχέση προς τα έξω. Δεν το βγάζω προς τα έξω, αλλά δεν το κρύβω κιόλας», είχε δηλώσει τότε στην κάμερα του Happy Day ο Γιάννης Σπαλιάρας.