Η Demy για τον χωρισμό της από τον Κώστα Κωνσταντίνου: Είναι δύσκολο να το συζητάει κι άλλος κόσμος

Η Demy παραχώρησε δηλώσεις το βράδυ της Τετάρτης (29-04-2026) στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και αναφέρθηκε τόσο στον χωρισμό από τον σύντροφό της, όσο και στη συμμετοχή του Akyla στη Eurovision. Η τραγουδίστρια ανέφερε πως είχε ξεχωρίσει από παλαιότερα τον συνάδελφό της. Χαίρεται με την επιτυχία του και εύχεται τα καλύτερα ενόψει του μουσικού διαγωνισμού.

«Αγαπώ πάρα πολύ τον Akyla. Και πριν από τη συμμετοχή του, που τον είχα δει στη σκηνή και είχαμε βρεθεί σε κοινά live, μου άρεσε πάρα πολύ απ’ την πρώτη στιγμή. Και άρεσε και στη μαμά μου, που είναι σήμερα εδώ, και μάλιστα τον είχε ξεχωρίσει πάρα πολύ γρήγορα, και της το δίνω αυτό» ανέφερε αρχικά η Demy.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσον αφορά στον χωρισμό της από τον επί 8 χρόνια σύντροφό της Κώστα Κωνσταντίνο και το πώς αντιμετωπίστηκε αυτός από τα media, η τραγουδίστρια δήλωσε: «Με ενοχλεί δεν με ενοχλεί, όσο διακριτικά και να προσπαθώ εγώ να το διαχειριστώ, κάπως, λίγο, μια συζήτηση θα γίνεται.

Νομίζω όσο πιο πολύ προσπαθήσεις εσύ, τόσο λιγότερη συζήτηση θα γίνεται. Είναι κάποιες στιγμές που μπορεί να είναι δύσκολο μαζί με σένα να το βιώνει και να το συζητάει κι άλλος κόσμος. Αλλά, το καταλαβαίνω ότι είναι μέρος της δουλειάς. Είμαι μια χαρά τώρα».

«Την επόμενη σχέση μου θα την κρύψω, δε θα ξαναπώ κάτι, δε θα την εμφανίσω τόσo. To να υπάρχει μια φωτογραφία και να λες ότι είστε φίλοι είναι λίγο ακραίο. Θα προσπαθήσω όμως να την προστατέψω, εξακολουθώ να νιώθω περίεργα όταν συζητάω ή απασχολώ με αυτό, ειδικά όταν ο άλλος δεν είναι του χώρου» είχε πει η Demy σε παλαιότερη συνέντευξή της.